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Арсен Венгер: "Барселона" победила благодаря судье и великим игрокам

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что арбитр помог "Барселоне" обыграть ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (6:1).

"Минувшей ночью мы увидели два главных фактора - великие игроки и судьи", - цитирует Венгера Mirror.
Теги: Венгер Барселона ПСЖ
Сегодня, 23:18
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