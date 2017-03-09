Арсен Венгер: "Барселона" победила благодаря судье и великим игрокам

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что арбитр помог "Барселоне" обыграть ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (6:1).



"Минувшей ночью мы увидели два главных фактора - великие игроки и судьи", - цитирует Венгера Mirror.