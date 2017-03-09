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17:48
Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора
Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора
15:36
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (13)
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (13)
Арсен Венгер: "Барселона" победила благодаря судье и великим игрокам
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что арбитр помог "Барселоне" обыграть ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (6:1).
"Минувшей ночью мы увидели два главных фактора - великие игроки и судьи", - цитирует Венгера Mirror.
"Минувшей ночью мы увидели два главных фактора - великие игроки и судьи", - цитирует Венгера Mirror.
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