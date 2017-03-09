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TEAMofey. «Ростов» дал бой «Манчестер Юнайтед»

Приезд «Манчестер Юнайтед» в Ростов не назвать беспрецедентным событием, всё-таки «Баварию» на «Олимпе-2» уже принимали и даже побеждали, но то поражение никак не помешало мюнхенцам уничтожить «Арсенал» в 1/8 финала Лиги чемпионов. А вот «МЮ» ростовчане принимали пусть и в другом турнире, но на стадии, не дающей права на ошибку.

Легко ли быть молодым?

Воспоминания о культовом треке русского рэпа нулевых навеяло появление неожиданное появление в составе резервиста Эшли Янга, причём в необычной для Моуринью схеме 3-5-2 на позиции правого латераля. Мата, Лингард, Марсьяль, Рэшфорд – все эти парни остались в запасе, как и Давид Де Хеа, но состав «МЮ» и близко не напоминал какой-то резервный. За «Ростов» вышли все те ребята, которые разбомбили «Спарту»: Джанаев, видимо, не восстановился, а Азмун не вытеснил из старта Бухарова.

Забрось и борись

Возможно, поле и не было таким плохим, каким его представил Жозе Моуринью. Потому «Манчестер», который и на шикарных английских полях испытывает проблемы с розыгрышем мяча, вообще не пытался распасовывать. Погба, как правило, получал мяч в районе центральной линии и верхом пускал его в борьбу, где «Ростов» никогда никому сильно не уступал.

Увы, сильно и не потребовалось. Просто в одном из эпизодов Феллайни противостоял Калачёв и при всём своём великолепии выиграть единоборство не смог, едва Черданцев закончил разглагольствовать про то, что Моуринью специально подстраивал схему под Тимофея. Далее по маршруту через Златана мяч был доставлен во вратарскую Мхитаряну, за которого партнёры уже сделали всё, кроме удара.

Дело было на 35-й минуте, но не сказать, что «Манчестер» к этому времени нашёл какой-то ключ к обороне «Ростова», уже лишившейся из-за травмы Граната. Гости просто взяли забили, используя в отдельно взятом эпизоде преимущество в физических данных и мастерстве. Команда Бердыева была похожа на себя во всём, за исключением не лучшего перехода из обороны в атаку, но пропустила важный гостевой гол. «Юнайтед» – это не «Сити» или «Ливерпуль», упускающие множество моментов, ведь в последнее время парни Моуринью создают как раз не так много.

«Он уважать себя заставил»

Мы привыкли, что футболисты сборной России и наших клубов обычно не знают никого в составе нетоповых соперников. Скорее всего, ничего не знали об оппонентах и игроки «Манчестер Юнайтед», однако на пресс-конференции Жозе Моуринью продемонстрировал отличную память, рассказав об опасности «большого парня, который играл за «Рубин».

Кто бы мог подумать, что после стольких лет, в основном потраченных на скамейке «Зенита», Александр Бухаров снова напомнит Моуринью о своём существовании. Три центрдэфа «МЮ» не смогли уследить за «большим парнем», который великолепно откликнулся на заброс донского Бэкхэма. Тимофей Калачёв тоже много чего не умеет, но правая нога у него поистине волшебная, потому даже отхода Блинда на 5 метров хватило для того, чтобы незадолго после перерыва белорус с Бухаровым сообразили внушительную ответку.

Позже Тимофей продолжил жечь навесами, сечься с Ибрагимовичем, да ещё и схлестнулся с Жозе. К счастью, после матча мужики всё разрулили и обменялись улыбками, а Моуринью приобрёл немного полезных знаний по эксплуатации поля «Олимпа-2».

TEAMofey. «Ростов» дал бой «Манчестер Юнайтед»


А может, это португалец открыл Калачёву что-то новое.



В общем, восхищаться бодрейшим Тимофеем можно было не в меньшей степени, чем Райаном Гиггзом и Полом Скоулзом, которые до последнего приносили «Юнайтед» огромную пользу. И всё-таки так важны они, пожалуй, не были.

Честь и достоинство

Пожалуй, это первые слова, которые приходят на ум при разговоре о командах Бердыева в еврокубках. Никогда за Курбана Бекиевича и его парней не было стыдно. И хочется верить, не будет стыдно на «Олд Траффорд», несмотря на дисквалификации Гацкана и Калачёва.

Второй тайм «Ростов» провёл очень мощно и под конец даже прижал соперника к воротам. Перед матчем Хуан Мата не исключал, что «Манчестер Юнайтед» устроит выездная ничья. В Ростове даже на неё «дьяволам» пришлось хорошенько поработать и узнать, что такое настоящий английский футбол.

Конечно, шансов на проход при таких кадровых и результативных раскладах у «Ростова» остаётся немного, но это тот самый случай, когда результат может забыться, а игра – остаться в памяти. Если матч на «Олд Траффорд» и станет последним для жёлто-синих в этой еврокубковой кампании, то будет справедливо уступить в своём уникальном стиле, то есть так, чтобы после поражения болельщики благодарили игроков. «Ростов» – потрясающее явление российского футбола, еврокубковый сезон которого мы в любом случае не забудем ещё долго.



Лига Европы

1/8 финала

"Ростов" - "Манчестер Юнайтед" 1:1

Голы: Бухаров, 53 - Мхитарян, 36


"Ростов": Медведев, Кудряшов, Мевля, Навас, Гранат (Терентьев, 18), Калачёв, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров (Азмун, 75)

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Джонс, Рохо, Смоллинг, Блинд (Валенсия, 90+2), Феллайни, Янг, Эррера (Кэррик, 90+2), Погба, Мхитарян (Марсьяль, 69), Ибрагимович

Предупреждения: Мхитарян, 21, Гацкан, 26, Бухаров, 44, Нобоа, 59, Калачев, 74, Эррера, 78

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Ростов Манчестер Юнайтед Калачев Моуринью
Вчера, 23:21
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(2)
№7 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 00:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Крутыши!!!)
Жаль в ответке не сыграют Гацкан с Калачевым. тяжело будет. Гранату - здоровья!


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№6 Написал: TM_Rostov Kazan (Вчера, 23:54) #
  • 0
  •  (2)

Ну а по факту объятий Маур сказал:

«Важно не то, что я ему сказал, а что мы поговорили и обнялись после матча. Мы высказали друг другу своё уважение, помирились. Я поблагодарил его за то, что он пропустит следующий матч. Что я ему сказал? Заткнись (cмеётся)"

Достойно уважения , Маур!
Регистрация: 21.09.2015
№5 Написал: patriot Russia Krasnodar (Вчера, 23:41) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: zenit47
походу спрашивает пер ли он Лапыреву?

нет, он телефон Канделаки выспрашивал


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№4 Написал: Бриг (Вчера, 23:41) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Ничего..авось в Манчестере все и обойдется в пользу Ростова..Не так страшен МЮ как его малюют..
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: zenit47 СПБ (Вчера, 23:37) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
походу спрашивает пер ли он Лапыреву?
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: papapa (Вчера, 23:35) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: TM_Rostov
Ало, Маур!!!! Вот даже не думай..
Калачёв нам самим нужен


Реал калачёва перекупит
В очередь, бля, ***ны дети (с)
Регистрация: 2.02.2017
№1 Написал: TM_Rostov Kazan (Вчера, 23:31) #
  • +2
  •  (8)

Ало, Маур!!!! Вот даже не думай..
Калачёв нам самим нужен
Регистрация: 21.09.2015
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