Златан Ибрагимович может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS

"Лос-Анджелес Гэлакси" планирует предложить контракт нападающему "Манчестер Юнайтед" Златану Ибрагимовичу, сообщает The Telegraph.



Американский клуб готов платить шведу 11 млн фунтов в год. Если эта сделка осуществиться, то Ибрагимович будет самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS.