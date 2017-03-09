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Златан Ибрагимович может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS

"Лос-Анджелес Гэлакси" планирует предложить контракт нападающему "Манчестер Юнайтед" Златану Ибрагимовичу, сообщает The Telegraph.

Американский клуб готов платить шведу 11 млн фунтов в год. Если эта сделка осуществиться, то Ибрагимович будет самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS.
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:44
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(0)
№3 Написал: Close M. city (Сегодня, 00:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да вас, лохов из млс, разведет любой стартпер с известной фамилией)) на<!--filter:вырезано-->вырезано-->вырезано<!--/filter-
-> платить человеку, который уже почти закончил с футболом, 11 млн фунтов?)) Или у вас "китайский комплекс"?))
Играйте лучше в сраный и никому кроме вас ненужный бейсбол и амфутбол, который и футболом-то называться не должен. Похитители индианских земель.


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21\13
Регистрация: 25.01.2006
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:07) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Савелий
Уйдёт на пенсию - купит Швецию...))

Это точно)
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Савелий Россия (Вчера, 23:53) #
  • 0
  •  (0)

Уйдёт на пенсию - купит Швецию...))
Регистрация: 28.12.2015
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