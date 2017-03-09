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Жозе Моуринью: по ходу игры сказал Калачёву, чтобы он заткнулся. После матча мы помирились

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о своём конфликте с игроком «Ростова» Тимофеем Калачёвым и о том, как этот конфликт был исчерпан, передаёт с места событий корреспондент Rusfootball.info Владислав Щеколдин.

– Что произошло между Вами и Тимофеем Калачёвым и что Вы сказали ему после матча?

– Важно, что после матча мы помирились, высказали друг другу своё уважение. Он извинился передо мной. Я сказал, что очень счастлив, что он не будет играть в ответном матче на «Олд Траффорд». А в ходе игры я просто сказал ему: «Заткнись» (смеётся).

- Насколько важно для команды сейчас выступление в Премьер-лиге в сравнении с Лигой Европы?

- Обе двери должны быть открыты. Мы можем подбираться к лигочемпионской зоне, набирая очки в Премьер-лиге, но не должны забывать про Лигу Европы. Если мы пройдём "Ростов", то выйдем в четвертьфинал, а это тоже хорошая возможность пробиться в Лигу чемпионов. Но мы должны уделять внимание и предстоящему матчу с "Челси" в Кубке, ведь "Манчестер Юнайтед" - это команда победителей. Конечно, нам, как и "Ростову", придётся применять ротацию перед ответной встречей.
Вчера, 23:53
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№3 Написал: Close M. city (Сегодня, 00:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Все-таки, Моуринью - высший уровень. Человек знает, что к чему и как. Не делит людей до, а делит после. Это важно.


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21\13
Регистрация: 25.01.2006
№2 Написал: критик (Сегодня, 00:16) #
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теперь будут писать все что угодно.как про Матерацци и Зидана!
Регистрация: 7.03.2017
№1 Написал: TM_Rostov Kazan (Вчера, 23:56) #
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  •  (1)

Вот потому он и Маур !
Регистрация: 21.09.2015
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