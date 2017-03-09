Жозе Моуринью: по ходу игры сказал Калачёву, чтобы он заткнулся. После матча мы помирились

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о своём конфликте с игроком «Ростова» Тимофеем Калачёвым и о том, как этот конфликт был исчерпан, передаёт с места событий корреспондент Rusfootball.info Владислав Щеколдин.



– Что произошло между Вами и Тимофеем Калачёвым и что Вы сказали ему после матча?



– Важно, что после матча мы помирились, высказали друг другу своё уважение. Он извинился передо мной. Я сказал, что очень счастлив, что он не будет играть в ответном матче на «Олд Траффорд». А в ходе игры я просто сказал ему: «Заткнись» (смеётся).



- Насколько важно для команды сейчас выступление в Премьер-лиге в сравнении с Лигой Европы?



- Обе двери должны быть открыты. Мы можем подбираться к лигочемпионской зоне, набирая очки в Премьер-лиге, но не должны забывать про Лигу Европы. Если мы пройдём "Ростов", то выйдем в четвертьфинал, а это тоже хорошая возможность пробиться в Лигу чемпионов. Но мы должны уделять внимание и предстоящему матчу с "Челси" в Кубке, ведь "Манчестер Юнайтед" - это команда победителей. Конечно, нам, как и "Ростову", придётся применять ротацию перед ответной встречей.