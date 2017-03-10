Генрих Мхитарян признан лучшим игроком матча "Ростов" - "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом" (1:1), сообщает пресс-служба УЕФА.



Армянский футболист стал автором единственного гола в ворота "Ростова" после паса Златана Ибрагимовича.