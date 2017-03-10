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Иван Данильянц: с «Баварией» мы играли все 90 минут, а сегодня только 45
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц на пресс-конференции после ничьей с «Манчестер Юнайтед» (1:1) посетовал на то, что команда провела два абсолютно разных тайма и рассказал о том, что Владимир Гранат не сыграет до конца сезона, передаёт корреспондент Rusfootball.info Владислав Щеколдин.
– Мы провели 2 разных тайма. В 1-м мы были скованы, были далеко от соперника, проигрывали подборы и единоборства, не были по-домашнему агрессивны. Во 2-м раскрепостились, внесли поправки. Стало чаще видно нашу привычную игру. Мы провели подавляющее большинство времени на чужой половине и выиграли тайм.
– С кем «Ростову» было играть тяжелее – с «Баварией» или с «Манчестер Юнайтед»?
– Нелегко было в обоих матчах, но состояние наших ребят с «Баварией» было иным. Ребята были изначально настроены на борьбу и играли все 90 минут, а не как сегодня только 45. В 1-м тайме по причинам, в которых нужно будет разбираться, мы не проявили своих лучших качеств.
– Бухаров, в отличие от предыдущего сезона, находится в отличной форме. Его набор кондиций форсировался или вернулся Бухаров времён «Рубина»?
– С первого дня подготовки к сезону Саша был хорошо настроен, провёл всю подготовку с командой, вошёл в сезон в хорошей форме. Всё, что он показывает – это результат его отношения к делу и его работы.
– У «Ростова» есть основания быть недовольным этим ничейным результатом?
– Двоякая ситуация: с одной стороны, это «Манчестер Юнайтед», с другой – нас ждёт непростой матч в «Манчестере». Есть неудовлетворенность, что смогли сыграть как планировали только 45 минут. Это нужно переваривать, переспать, пережить и готовиться. Это футбол, вы вчера видели, как 4:0 в 1:6 превращается. Конечно, это не каждый день происходит, но надо быть заряженными, бороться, мы постараемся это сделать.
– Ибрагимович всё-таки отдал голевую передачу, но в целом провёл довольно незаметный матч. Какие тактические установки давали игрокам, чтобы его сдержать?
– Ребята просмотрели очень много игр с его участие, знали его сильные стороны. У него многое не получалось, поскольку ребята серьёзно отнеслись к единоборствам с ним. Ничего сверхъестественного ребятам не рекомендовалось, кроме сконцентрированной игры с ним до финального свистка.
– Каково состояние заменённого Владимира Граната?
– Только что выяснилось, что у него перелом ключицы со смещением. Володю мы потеряли до конца сезона. Сложно об этом говорить, но это так.
– Мы провели 2 разных тайма. В 1-м мы были скованы, были далеко от соперника, проигрывали подборы и единоборства, не были по-домашнему агрессивны. Во 2-м раскрепостились, внесли поправки. Стало чаще видно нашу привычную игру. Мы провели подавляющее большинство времени на чужой половине и выиграли тайм.
– С кем «Ростову» было играть тяжелее – с «Баварией» или с «Манчестер Юнайтед»?
– Нелегко было в обоих матчах, но состояние наших ребят с «Баварией» было иным. Ребята были изначально настроены на борьбу и играли все 90 минут, а не как сегодня только 45. В 1-м тайме по причинам, в которых нужно будет разбираться, мы не проявили своих лучших качеств.
– Бухаров, в отличие от предыдущего сезона, находится в отличной форме. Его набор кондиций форсировался или вернулся Бухаров времён «Рубина»?
– С первого дня подготовки к сезону Саша был хорошо настроен, провёл всю подготовку с командой, вошёл в сезон в хорошей форме. Всё, что он показывает – это результат его отношения к делу и его работы.
– У «Ростова» есть основания быть недовольным этим ничейным результатом?
– Двоякая ситуация: с одной стороны, это «Манчестер Юнайтед», с другой – нас ждёт непростой матч в «Манчестере». Есть неудовлетворенность, что смогли сыграть как планировали только 45 минут. Это нужно переваривать, переспать, пережить и готовиться. Это футбол, вы вчера видели, как 4:0 в 1:6 превращается. Конечно, это не каждый день происходит, но надо быть заряженными, бороться, мы постараемся это сделать.
– Ибрагимович всё-таки отдал голевую передачу, но в целом провёл довольно незаметный матч. Какие тактические установки давали игрокам, чтобы его сдержать?
– Ребята просмотрели очень много игр с его участие, знали его сильные стороны. У него многое не получалось, поскольку ребята серьёзно отнеслись к единоборствам с ним. Ничего сверхъестественного ребятам не рекомендовалось, кроме сконцентрированной игры с ним до финального свистка.
– Каково состояние заменённого Владимира Граната?
– Только что выяснилось, что у него перелом ключицы со смещением. Володю мы потеряли до конца сезона. Сложно об этом говорить, но это так.
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