Иван Данильянц: с «Баварией» мы играли все 90 минут, а сегодня только 45

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц на пресс-конференции после ничьей с «Манчестер Юнайтед» (1:1) посетовал на то, что команда провела два абсолютно разных тайма и рассказал о том, что Владимир Гранат не сыграет до конца сезона, передаёт корреспондентВладислав Щеколдин.– Мы провели 2 разных тайма. В 1-м мы были скованы, были далеко от соперника, проигрывали подборы и единоборства, не были по-домашнему агрессивны. Во 2-м раскрепостились, внесли поправки. Стало чаще видно нашу привычную игру. Мы провели подавляющее большинство времени на чужой половине и выиграли тайм.– Нелегко было в обоих матчах, но состояние наших ребят с «Баварией» было иным. Ребята были изначально настроены на борьбу и играли все 90 минут, а не как сегодня только 45. В 1-м тайме по причинам, в которых нужно будет разбираться, мы не проявили своих лучших качеств.– С первого дня подготовки к сезону Саша был хорошо настроен, провёл всю подготовку с командой, вошёл в сезон в хорошей форме. Всё, что он показывает – это результат его отношения к делу и его работы.– Двоякая ситуация: с одной стороны, это «Манчестер Юнайтед», с другой – нас ждёт непростой матч в «Манчестере». Есть неудовлетворенность, что смогли сыграть как планировали только 45 минут. Это нужно переваривать, переспать, пережить и готовиться. Это футбол, вы вчера видели, как 4:0 в 1:6 превращается. Конечно, это не каждый день происходит, но надо быть заряженными, бороться, мы постараемся это сделать.– Ребята просмотрели очень много игр с его участие, знали его сильные стороны. У него многое не получалось, поскольку ребята серьёзно отнеслись к единоборствам с ним. Ничего сверхъестественного ребятам не рекомендовалось, кроме сконцентрированной игры с ним до финального свистка.– Только что выяснилось, что у него перелом ключицы со смещением. Володю мы потеряли до конца сезона. Сложно об этом говорить, но это так.