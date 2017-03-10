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Александр Бубнов: Моуринью очень внимательно и уважительно отнесся к "Ростову"
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» (1:1).
– Накануне Жозе Моуринью не просто так обращал внимание на качество газона, которое, несомненно, внесло коррективы в характер матча. В таких условиях вести типичную для «МЮ» созидательную игру было проблематично, потому португальский тренер подбирал состав с соответствующими поправками. С основной задачей – нейтрализовать сильные стороны соперника – гости справились хорошо, наглухо перекрыв фланги, плотно действуя против креативной группы в центре, против главного выдумщика ростовчан Тимофея Калачёва Моуринью вовсе выставил Дэйли Блинда с особым заданием по опеке.
«МЮ» очень внимательно и уважительно отнёсся к «Ростову», Моуринью досконально разобрал его игру в целом и по персоналиям. Главную задачу – не проиграть – гости выполнили, да ещё и забили важный мяч на чужом поле. В этом эпизоде грубо ошибся Кудряшов, который зачем-то в последний момент оставил Мхитаряна в одиночестве, хотя у Ибрагимовича в его позиции был всего один вариант для развития атаки. Тут стоит говорить и о стечении обстоятельств, ведь Кудряшову изначально отводилась роль на фланге, но травма Граната вынудила произвести перестановки по ходу первого тайма.
По большому счёту, план Моуринью дал серьёзный сбой лишь однажды, когда оставшийся без опеки Калачёв выдал отличный пас на Бухарова, и ошибка защитников привела к пропущенному мячу. Бердыев также понимал, что состояние поля повлияет на общий рисунок, «МЮ» вряд ли пойдёт вперёд всеми силами, у Азмуна было бы не так много пространства для разгона на чужой половине поля, а мощный Бухаров мог бы потолкаться даже со статными игроками обороны гостей.
Матч вышел напряжённым, энергозатратным, эмоциональным, но в целом весьма закрытым, не особо богатым на голевые моменты, счёт по игре. На фоне маститого конкурента «Ростов» выглядел достойно, однако с прицелом на турнирные перспективы всё не слишком радужно. На ответную встречу «Ростов» лишился дисквалифицированных Гацкана и Калачёва, через которых строится созидательная игра. Вероятно, не сыграет и получивший поврежние Гранат.
Домашний поединок с «МЮ» удалось свести к ничьей, но по факту она далась команде Бердыева дорогой ценой. В Манчестере наставнику предстоит основательно поломать голову, определяясь с составом. Шансы «Ростова» в этой паре, по понятным причинам, и прежде котировались ниже, чем у именитого оппонента, а теперь с учётом потерь и пропущенного на своём поле мяча их стало ещё меньше.
В споре с «Ростовом» Моуринью отталкивается от козырей соперника, а «МЮ» согласен на ничью по итогам 90 минут противостояния, – это отличный комплимент российскому клубу, проводящему замечательную еврокампанию. Отдавая должное заслугам «Ростова», надо сознавать, что у команды есть свой потолок, прыгнуть выше которого сейчас вряд ли удастся. Набирающие силу разговоры о возможности выиграть Лигу Европу чересчур оптимистичны и носят популистский подтекст, – цитирует Бубнова Sportbox.
– Накануне Жозе Моуринью не просто так обращал внимание на качество газона, которое, несомненно, внесло коррективы в характер матча. В таких условиях вести типичную для «МЮ» созидательную игру было проблематично, потому португальский тренер подбирал состав с соответствующими поправками. С основной задачей – нейтрализовать сильные стороны соперника – гости справились хорошо, наглухо перекрыв фланги, плотно действуя против креативной группы в центре, против главного выдумщика ростовчан Тимофея Калачёва Моуринью вовсе выставил Дэйли Блинда с особым заданием по опеке.
«МЮ» очень внимательно и уважительно отнёсся к «Ростову», Моуринью досконально разобрал его игру в целом и по персоналиям. Главную задачу – не проиграть – гости выполнили, да ещё и забили важный мяч на чужом поле. В этом эпизоде грубо ошибся Кудряшов, который зачем-то в последний момент оставил Мхитаряна в одиночестве, хотя у Ибрагимовича в его позиции был всего один вариант для развития атаки. Тут стоит говорить и о стечении обстоятельств, ведь Кудряшову изначально отводилась роль на фланге, но травма Граната вынудила произвести перестановки по ходу первого тайма.
По большому счёту, план Моуринью дал серьёзный сбой лишь однажды, когда оставшийся без опеки Калачёв выдал отличный пас на Бухарова, и ошибка защитников привела к пропущенному мячу. Бердыев также понимал, что состояние поля повлияет на общий рисунок, «МЮ» вряд ли пойдёт вперёд всеми силами, у Азмуна было бы не так много пространства для разгона на чужой половине поля, а мощный Бухаров мог бы потолкаться даже со статными игроками обороны гостей.
Матч вышел напряжённым, энергозатратным, эмоциональным, но в целом весьма закрытым, не особо богатым на голевые моменты, счёт по игре. На фоне маститого конкурента «Ростов» выглядел достойно, однако с прицелом на турнирные перспективы всё не слишком радужно. На ответную встречу «Ростов» лишился дисквалифицированных Гацкана и Калачёва, через которых строится созидательная игра. Вероятно, не сыграет и получивший поврежние Гранат.
Домашний поединок с «МЮ» удалось свести к ничьей, но по факту она далась команде Бердыева дорогой ценой. В Манчестере наставнику предстоит основательно поломать голову, определяясь с составом. Шансы «Ростова» в этой паре, по понятным причинам, и прежде котировались ниже, чем у именитого оппонента, а теперь с учётом потерь и пропущенного на своём поле мяча их стало ещё меньше.
В споре с «Ростовом» Моуринью отталкивается от козырей соперника, а «МЮ» согласен на ничью по итогам 90 минут противостояния, – это отличный комплимент российскому клубу, проводящему замечательную еврокампанию. Отдавая должное заслугам «Ростова», надо сознавать, что у команды есть свой потолок, прыгнуть выше которого сейчас вряд ли удастся. Набирающие силу разговоры о возможности выиграть Лигу Европу чересчур оптимистичны и носят популистский подтекст, – цитирует Бубнова Sportbox.
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