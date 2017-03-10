Генрих Мхитарян: играли настолько хорошо, насколько это было возможно на таком поле

Футболист «Манчестер Юнайтед», автор забитого мяча в игре 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» (1:1) Генрих Мхитарян поделился впечатлениями от матча на стадионе «Олимп-2».



«Мы не особо довольны результатом, но уже ничего нельзя изменить. Сейчас мы можем только готовиться к ответному матчу. Поле не в самом лучшем состоянии, на нём было тяжело играть. Играли настолько хорошо, насколько это было возможно на таком поле. Но обе команды были в равных условиях, поэтому не хочу об этом говорить. Мы не пропустили ещё один гол, забили один мяч на выезде — это неплохой результат перед ответной игрой. Я рад вернуться на поле, готов забивать снова и снова. Спасибо моим партнерам.



Если команда по ходу матча выигрывает с минимальным счетом, нужно быть готовым ко всему. Пропустили гол из-за своей ошибки.



Удивил ли чем-то «Ростов»? Нет. Мы знали, как играет «Ростов». Знали, что они очень агрессивно играю на своём поле, ожидали такую игру и были к ней готовы» - передаёт слова Мхитаряна корреспондент Rusfootball.info Владислав Щеколдин.