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Немецкое дерби в Лиге Европы завершилось вничью, в бельгийском - взял верх "Генк"

Завершились остальные первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы. Ответные встречи состоятся 16 марта.

Лига Европы. 1/8 финала

"Шальке-04" - "Боруссия" М - 1:1

Голы: Хофман, 15, Бургшталлер, 25

"Шальке-04":Ферман, Колашинац, Керер, Настасич, Хёведес, Шёпф (Шупо-Мотинг, 72), Стамбули (Бенталеб, 55), Гайс, Горецка, Калиджиури, Бургшталлер (Ди Санто, 84)

"Боруссия" М: Зоммер, Янчке, Вендт, Колодзейчак, Вестергор, Штробль, Хофман (Шульц, 84), Дахуд, Джонсон (Хан, 65), Штиндль, Раффаэл (Херрман, 79)

Предупреждения: Штробль, 3, Керер, 10, Гайс, 14, Янчке, 38.


"Гент" - "Генк" - 2:5

Голы: Малиновский, 21, Оджим, 27, Коллей, 33, Самата, 41, Уронен, 45+1, Кулибали, 61, Самата, 72

"Гент": Калинич, Гершон, Жиго, Митрович, Верстраэт (Рабиу, 46), Кент (Фоке, 76), Маттон, Эсити, Кулибали, Пербе (Саймон, 76), Оджим

"Генк": Райан, Кастань, Уронен, Брабец, Коллей, Берге, Посуэло, Малиновский (Хейнен, 81), Бутьюс (Буффель, 46), Самата, Шрейверс (Троссард, 90)

Предупреждения: Эсити, 20, Кулибали, 59, Эсити, 84, Рабиу, 89

Удаления: Эсити, 84.


"Олимпиакос" - "Бешикташ" - 1:1

Голы: Камбьяссо, 36, Абубакар, 53

"Олимпиакос": Леали, Фигейраш, Сиссоко, Рецос, Ботия (Кошта, 64), Ромао, Эльюнусси, Камбьяссо (Мартинш, 70), Фортунис (Марин, 74), Мантатис, Ансарифард

"Бешикташ": Фабрисио, Генюл, Коррея, Марсело, Тошич, Хатчинсон, Куарежма, Арслан (Озьякуп, 46), Талиска (Инлер, 90+3), Абубакар (Тосун, 82), Бабель

Предупреждения: Арслан, 15, Марсело, 66.
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