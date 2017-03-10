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Анатолий Бышовец: "Спартаку" не стоит спешить заключать новый контракт с Каррерой

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец ответил на вопрос, по поводу возможного досрочного продления контракта "Спартака" с главным тренером Массимо Каррерой.

"Могу сказать, что тренером очень легко стать, но тренером очень трудно быть. Каррере в прошлом году удалось объединить команду. Это была и игровая идея – мы видели дисциплину – плюс единая воля. В матче с "Краснодаром" ее, может быть, не хватило.

Спешить с заключением нового договора не стоит. Логика вещей говорит, что нужно доиграть чемпионат, посмотреть результат и на основании этого принимать решение", - цитирует Бышовца "СЭ".
Теги: Спартак Каррера Бышовец
Сегодня, 01:26
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