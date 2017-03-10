Россия немного увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов

Россия закрепилась на шестой позиции в таблице коэффициентов УЕФА, оторвавшись от Португалии по итогам прошедшей еврокубковой недели.Португалию на этой неделе в еврокубках представляла только "Бенфика", которая проиграла дортмундской "Боруссии" со счетом 0:4 и вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов.Результаты российских клубов: "Сельта" - "Краснодар" (2:1), "Ростов" - "Манчестер Юнайтед" (1:1). В сумме это принесло России 0,2 балла.Португалия не заработала ни одного балла, и теперь эту страну представляет в еврокубках только "Порту". Суммарный коэффициент России составляет 50,532, а Португалии - 49,332.