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Россия немного увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов

Россия закрепилась на шестой позиции в таблице коэффициентов УЕФА, оторвавшись от Португалии по итогам прошедшей еврокубковой недели.

Португалию на этой неделе в еврокубках представляла только "Бенфика", которая проиграла дортмундской "Боруссии" со счетом 0:4 и вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов.

Результаты российских клубов: "Сельта" - "Краснодар" (2:1), "Ростов" - "Манчестер Юнайтед" (1:1). В сумме это принесло России 0,2 балла.

Португалия не заработала ни одного балла, и теперь эту страну представляет в еврокубках только "Порту". Суммарный коэффициент России составляет 50,532, а Португалии - 49,332.

Газета.ru
Теги: Ростов Краснодар
Сегодня, 01:37
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