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Игорь Шалимов: наверное, "Сельта" эту победу заслужила, но для нас результат неплохой

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 Лиги Европы с "Сельтой" (1:2).

"Мы пропустили гол на 89-й минуте, наверное, могли бы и доиграть эти 3-4 минуты и сохранить ничью. Если объективно смотреть, то первый тайм они, конечно, владели преимуществом, много атаковали, много ударов. Но мы выстояли, что важно. Нужно было не пропустить, а потом мы игру выровняли. Пропустили со стандарта, а потом забили.

После нашего гола "Сельта" подсела. Мы могли бы завладеть инициативой и создать моменты - мы и создали один момент. Наверное, счет по игре, "Сельта" эту победу заслужила. Все-таки они играли дома. Для нас этот результат неплохой", – сказал Шалимов в эфире "Матч ТВ".
Теги: Шалимов Краснодар
Сегодня, 01:44
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№4 Написал: kubanoid krasnodar russia (Сегодня, 02:36) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Ой-ой-ой!!... Чё то вы тут растризделись!!
Краснодар сыграл для себя, учитывая потери в составе, самый оптимальный вариант!! Дома будет СОВСЕМ ДРУГАЯ ИГРА!!
Будет играть Смолов, Каборе, Измайлов,Калешин...
Да и поддержка стадиона обеспечена !!
А Шалимов внес в игру Краснодара прагматичность, не меняя в корне рисунок игры...
Хорошо это ,или плохо ?... Время ,конец сезона покажет!!!
БЫКИ ВПЕРЁД!!!


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Не учи отца,и баста!!
Регистрация: 25.05.2009
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 02:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
что это мурло говорит?
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 01:56) #
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  •  (4)

тренеришка


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в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011
№1 Написал: Штангист (Сегодня, 01:49) #
  • 0
  •  (2)

Конечно заслужила, ведь MIG утверждал,что воспитанники краснодара - лучшие.Все видели позорнейшую игру Жигулёва.
Регистрация: 26.01.2017
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