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Александр Гацкан: судья матча с "МЮ" принимал странные решения
Капитан "Ростова" Александр Гацкан высказался относительно первого матча с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 Лиги Европы.
"Я недоволен результатом. Но ничего страшного – у нас есть вторая игра. Надо биться до конца. Что сказал Бердыев в перерыве? Конечно, он был недоволен. Сказал, как надо играть и во втором тайме мы начали лучше держать мяч, создавали больше моментов, забили гол.
Надо было забивать еще, но не получилось. В ответной игре команда будет стараться сыграть также. Каковы шансы пойти дальше? Как было, так и осталось, мы в игре.
С Мхитаряном там ничего не было. В ситуации с Ибрагимовичем, когда получил желтую, сыграл в мяч, но судья посчитал, что я агрессивно пошел на мяч.
Арбитр принимал непонятные решения, начал сразу желтые раздавать, "посадил" всех на карточки и потом тяжело было. Можно было красную получить, поэтом пришлось осторожнее играть", – цитирует Гацкана 161.ru.
"Я недоволен результатом. Но ничего страшного – у нас есть вторая игра. Надо биться до конца. Что сказал Бердыев в перерыве? Конечно, он был недоволен. Сказал, как надо играть и во втором тайме мы начали лучше держать мяч, создавали больше моментов, забили гол.
Надо было забивать еще, но не получилось. В ответной игре команда будет стараться сыграть также. Каковы шансы пойти дальше? Как было, так и осталось, мы в игре.
С Мхитаряном там ничего не было. В ситуации с Ибрагимовичем, когда получил желтую, сыграл в мяч, но судья посчитал, что я агрессивно пошел на мяч.
Арбитр принимал непонятные решения, начал сразу желтые раздавать, "посадил" всех на карточки и потом тяжело было. Можно было красную получить, поэтом пришлось осторожнее играть", – цитирует Гацкана 161.ru.
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