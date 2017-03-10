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Александр Ерохин: Бухаров наконец-то почувствовал вкус гола
Нападающий "Ростова" Александр Ерохин рассказал о прошедшем матче Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (1:1).
"После матча мы с Димой Полозом сидели на допинг-контроле. Со стороны «МЮ» был Марсьяль и Эррера. Ничего не обсуждали, они к нам не обращались, мы к ним тоже. В целом, как мы и предполагали, в игре на тяжелом поле будет много борьбы. У "Манчестер Юнайтед" впереди действовали высокие игроки: Ибрагимович, Феллайни. Нужно было выиграть борьбу и подбор – иногда это удавалось, хотя и не всегда.
В первом тайме была скорее равная игра, как у нас не было особых моментов, так и у "Юнайтед". Во втором тайме мы забили гол и были близки к тому, чтобы забить еще один. 1:1 – это закономерный по сегодняшней игре результат. Но для нас он не совсем положительный перед ответной игрой. Тем более есть пропущенный гол дома. Однако, как показала Лига Чемпионов, в футболе нет ничего невозможного. Поедем в Англию и сделаем все, чтобы добиться положительного результата.
Гол Бухарова? Нападающие всегда голодны до голов, и Бухаров наконец-то почувствовал вкус гола. Такая Сашина голевая серия - это очень здорово для команды и для него самого.
Конечно, ко мне обращались по поводу билетов на эту игру. Футболистам выделили какую-то квоту, но совсем небольшую - по два билета на руки. Остальное я докупал по обычной цене на официальном сайте (от 2 до 20 тысяч). К сожалению, не всем, кто просил, досталось. Ажиотаж со стороны болельщиков был просто огромный", - цитирует Ерохина "Матч ТВ".
"После матча мы с Димой Полозом сидели на допинг-контроле. Со стороны «МЮ» был Марсьяль и Эррера. Ничего не обсуждали, они к нам не обращались, мы к ним тоже. В целом, как мы и предполагали, в игре на тяжелом поле будет много борьбы. У "Манчестер Юнайтед" впереди действовали высокие игроки: Ибрагимович, Феллайни. Нужно было выиграть борьбу и подбор – иногда это удавалось, хотя и не всегда.
В первом тайме была скорее равная игра, как у нас не было особых моментов, так и у "Юнайтед". Во втором тайме мы забили гол и были близки к тому, чтобы забить еще один. 1:1 – это закономерный по сегодняшней игре результат. Но для нас он не совсем положительный перед ответной игрой. Тем более есть пропущенный гол дома. Однако, как показала Лига Чемпионов, в футболе нет ничего невозможного. Поедем в Англию и сделаем все, чтобы добиться положительного результата.
Гол Бухарова? Нападающие всегда голодны до голов, и Бухаров наконец-то почувствовал вкус гола. Такая Сашина голевая серия - это очень здорово для команды и для него самого.
Конечно, ко мне обращались по поводу билетов на эту игру. Футболистам выделили какую-то квоту, но совсем небольшую - по два билета на руки. Остальное я докупал по обычной цене на официальном сайте (от 2 до 20 тысяч). К сожалению, не всем, кто просил, досталось. Ажиотаж со стороны болельщиков был просто огромный", - цитирует Ерохина "Матч ТВ".
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