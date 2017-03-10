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Дмитрий Кириченко: поедем в Манчестер с надеждой
Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко оценил результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы с английским "Манчестер Юнайтед".
"Мы, возможно, провели не лучший матч. Особенно не удался первый тайм. Игра упростилась из-за качества поля, поэтому и "Манчестер Юнайтед" не стал рисковать и играть в тот футбол, который привык показывать в Англии.
Конечно, такой результат усложняет нашу задачу, но мы поедем в Манчестер с надеждой", - цитирует Кириченко "Р-Спорт".
"Мы, возможно, провели не лучший матч. Особенно не удался первый тайм. Игра упростилась из-за качества поля, поэтому и "Манчестер Юнайтед" не стал рисковать и играть в тот футбол, который привык показывать в Англии.
Конечно, такой результат усложняет нашу задачу, но мы поедем в Манчестер с надеждой", - цитирует Кириченко "Р-Спорт".
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