"ПСЖ" не будет увольнять Уная Эмери после разгрома от "Барселоны"

Руководство "ПСЖ" не намерено увольнять главного тренера клуба Унаи Эмери из-за вылета парижской команды из Лиги чемпионов.Несмотря на поражение от "Барселоны" со счетом 1:6 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, позиция Эмери в качестве наставника "ПСЖ" не находится под угрозой.Руководство клуба видит в Эмери тренера, который должен воплотить в жизнь долгосрочный план, как он это сделал в "Севилье".