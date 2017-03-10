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"ПСЖ" не будет увольнять Уная Эмери после разгрома от "Барселоны"
Руководство "ПСЖ" не намерено увольнять главного тренера клуба Унаи Эмери из-за вылета парижской команды из Лиги чемпионов.
Несмотря на поражение от "Барселоны" со счетом 1:6 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, позиция Эмери в качестве наставника "ПСЖ" не находится под угрозой.
Руководство клуба видит в Эмери тренера, который должен воплотить в жизнь долгосрочный план, как он это сделал в "Севилье".
Газета.ru
Несмотря на поражение от "Барселоны" со счетом 1:6 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, позиция Эмери в качестве наставника "ПСЖ" не находится под угрозой.
Руководство клуба видит в Эмери тренера, который должен воплотить в жизнь долгосрочный план, как он это сделал в "Севилье".
Газета.ru
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