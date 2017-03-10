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"Спартак" после ЧМ-2018 сможет перебраться на новую тренировочную базу в Тушине

Вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко сообщил, что "Спартак" сможет перебраться на новую тренировочную базу в Тушине после чемпионата мира 2018 года.

Строительство новой базы рядом со спартаковским стадионом началось осенью 2015 года. Изначально планировалось, что "Спартак" сможет перебраться из Тарасовки в Тушино уже в 2016 году.

"База переходит в ведение государства. Не исключаю, что после чемпионата мира мы передадим ее в аренду или в управление "Спартаку". До чемпионата мира "Спартак" туда не переедет.

Я недавно посещал эту базу, все уже готово. Думаю, ближе к апрелю мы официально ее откроем. Тренировочная база для команд прекраснейшего уровня - три поля, раздевалки, пресс-центр", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Спартак Мутко
Сегодня, 09:37
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№3 Написал: korsak На Волге (Сегодня, 11:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SP-M
интересный чувак. строит ее федун на свои деньги а в ведение она у государства. вы не охренели там совсем. руки прочь от нашей базы. это с вас за аренду взять надо .

Думаю, Федун ведет строительство, а деньги-то бюджетные. Федун себе в убыток не работает. Получил огромную стройку в Москве, привлекает деньги - у Спартака большое будущее!
Регистрация: 4.04.2010
№2 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 11:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
Это в той местности, где был тушинский вор smirk
Шутка конечно.
Регистрация: 9.11.2010
№1 Написал: SP-M (Сегодня, 10:42) #
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интересный чувак. строит ее федун на свои деньги а в ведение она у государства. вы не охренели там совсем. руки прочь от нашей базы. это с вас за аренду взять надо .
Регистрация: 10.02.2017
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