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"Спартак" после ЧМ-2018 сможет перебраться на новую тренировочную базу в Тушине
Вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко сообщил, что "Спартак" сможет перебраться на новую тренировочную базу в Тушине после чемпионата мира 2018 года.
Строительство новой базы рядом со спартаковским стадионом началось осенью 2015 года. Изначально планировалось, что "Спартак" сможет перебраться из Тарасовки в Тушино уже в 2016 году.
"База переходит в ведение государства. Не исключаю, что после чемпионата мира мы передадим ее в аренду или в управление "Спартаку". До чемпионата мира "Спартак" туда не переедет.
Я недавно посещал эту базу, все уже готово. Думаю, ближе к апрелю мы официально ее откроем. Тренировочная база для команд прекраснейшего уровня - три поля, раздевалки, пресс-центр", - цитирует Мутко ТАСС.
Строительство новой базы рядом со спартаковским стадионом началось осенью 2015 года. Изначально планировалось, что "Спартак" сможет перебраться из Тарасовки в Тушино уже в 2016 году.
"База переходит в ведение государства. Не исключаю, что после чемпионата мира мы передадим ее в аренду или в управление "Спартаку". До чемпионата мира "Спартак" туда не переедет.
Я недавно посещал эту базу, все уже готово. Думаю, ближе к апрелю мы официально ее откроем. Тренировочная база для команд прекраснейшего уровня - три поля, раздевалки, пресс-центр", - цитирует Мутко ТАСС.
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