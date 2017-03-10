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Игорь Албин: вибрация выкатного поля на "Крестовском" полностью устранена

Вибрация поля на стадионе "Крестовский" полностью устранена, сообщил вице-губернатор города Игорь Албин.

"Вибрация выкатного поля на стадионе на Крестовском острове Санкт-Петербурга полностью устранена. Как мы и обещали. По всему периметру поля находится 9-мм металлическая плита, которая была недостаточно укреплена, что приводило к волновой вибрации.

Усилили второстепенные балки, наварив дополнительно 300 т дополнительных балок. Брали за базу вибрацию на Петровском, т.к. стандартов нет", - написал Албин в твиттере.
Теги: Крестовский Албин
Сегодня, 09:59
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№21 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
Цитата: PanoV
Еще бы устранить вибрацию твоего рта и вообще зашибись будет.

Албин спасатель отечества в части питерского бюджета, таким и запомнится, перед тем как занять министерское кресло.

Долбоепы, 300тн наварили, а сразу рассчитать слабо? или инжинеры вообще не присутствуют


Уверен, всё было рассчитано до килограмма..
Но..
- А давайте вот тут и тут и везде вот этот швеллерок уберём- чё он маленький совсем, чё случится - то?
Вот и убрали.. Но рредоставили акты на ПОЛНУЮ конструкцию, как будто по чертежу.
Ну ты понел(с)
А оказалось, что маленький узелок был неотъемлемой частью одной гигантской конструкции..
А списать при таких объемах можно всё, хлопая голубыми глазками и делая удивлённый вид.
А потом на устранение косяков, появившихся от воровства, с умным видом попросить ещё денег из бюджета..
И за огромные деньги вернуть маленький узелок в тысячетонную конструкцию ..
Но сказать, что Мы нашли решение
!
И никому ничего за это не будет..
Кроме радости..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№20 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 11:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: OgreGate
Да фигли там понимать - буратины они деревянные. А главный у них - Карабас-3-2-рас Мудко

smiley
Регистрация: 14.12.2011
№19 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 11:19) #
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Мля, уж и не знают, где и как наварить. Не стадион, а МТС времён создания колхозов.
Регистрация: 6.10.2009
№18 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:14) #
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online

А как там выкатные свойства поля после устранения вибрации - сохранились??? Обычно все пакетом там идет.
Регистрация: 3.03.2007
№17 Написал: OgreGate (Сегодня, 11:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Romella
немного не понял

Да фигли там понимать - буратины они деревянные. А главный у них - Карабас-3-2-рас Мудко


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№16 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:00) #
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online

Цитата: PanoV
Еще бы устранить вибрацию твоего рта и вообще зашибись будет.

Албин спасатель отечества в части питерского бюджета, таким и запомнится, перед тем как занять министерское кресло.

Долбоепы, 300тн наварили, а сразу рассчитать слабо? или инжинеры вообще не присутствуют


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№15 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 10:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: OgreGate
Ага, до запредельных цен - "готово на все за три корочки хлеба"

Лиса Алиса и кот Базилио(хотя,никто не знает(по книге))..немного не понял
Регистрация: 14.12.2011
№14 Написал: OgreGate (Сегодня, 10:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Romella
цену ему набивает этот

Ага, до запредельных цен - "готово на все за три корочки хлеба"
- Джек, что ты можешь сделать за деньги?
- За деньги? Я могу сделать... Все!
"Человек с бульвара Капуцинов" smile
Цитата: mongolor
это лучше чем Филя

В сортах говна не разбираюсь - поверю в данном вопросе вам. професси-аналам


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№13 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 10:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: OgreGate
у них свои песенки, типа "я плАчу" Булановой

Поверь, это лучше чем Филя с тарчащими из жопы перьями)
Регистрация: 24.04.2009
№12 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 10:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: OgreGate
и за ценой не постоит

smile
цену ему набивает этот из этих..даже забыл ,как его..Вспомнил!..утекалка mask
Регистрация: 14.12.2011
№11 Написал: OgreGate (Сегодня, 10:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Romella
Ну где же вы девчонки

Вместо девченок у них Плеснинг трудится smile Один на всех, и за ценой не постоит.
А у руковверхов самая футбольная песня другая - "Мой друк... Жопорук" smile


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№10 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 10:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: OgreGate
"зеленоглазое такси, у красно-белых отсоси"

smile
да там и руки вверх подтянутся...сметаной всех обливать будут.."Ну где же вы девчонки?" scream
Регистрация: 14.12.2011
№9 Написал: teacher (Сегодня, 10:40) #
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OgreGate,
Не умный вы!!!
Регистрация: 10.01.2017
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:37) #
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Болеет за:
«Сибирь»
И поле перестало быть выкатным. Так и лежит снаружи.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: Korsar123 (Сегодня, 10:34) #
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...теперь поле просто переворачивается...
Регистрация: 10.06.2016
№6 Написал: OgreGate (Сегодня, 10:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Джонни
Короче, "We will rock you" на стадио бахать опасно.

Может внезапно отъехать крыша? smile Ну бомжестадион и не может быть рассчитан на такую музыку - у них свои песенки, типа "я плАчу" Булановой laughing Или "зеленоглазое такси, у красно-белых отсоси" smile


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№5 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 10:30) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Кубань»
Короче, "We will rock you" на стадио бахать опасно.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№4 Написал: OgreGate (Сегодня, 10:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вообще имеет смысл перестраховатся... Подождать матча открытия... Причем неплохо б его провести с ЦКГ... Подождать, когда набьется полон сортир ослобомжей... И залить толчек-арену бетоном под крышку - точно больше ничего вибрировать не будет smile


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№3 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 10:17) #
  • -1
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Наверное из кремля звякнули и сказали, либо устаняете вибрацию поля по шустрому, либо начнут вибрировать кресла


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 10:09) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Еще бы устранить вибрацию твоего рта и вообще зашибись будет.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 10:03) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вибрируют каталы smile Нервничают


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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