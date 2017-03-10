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Игорь Албин: вибрация выкатного поля на "Крестовском" полностью устранена
Вибрация поля на стадионе "Крестовский" полностью устранена, сообщил вице-губернатор города Игорь Албин.
"Вибрация выкатного поля на стадионе на Крестовском острове Санкт-Петербурга полностью устранена. Как мы и обещали. По всему периметру поля находится 9-мм металлическая плита, которая была недостаточно укреплена, что приводило к волновой вибрации.
Усилили второстепенные балки, наварив дополнительно 300 т дополнительных балок. Брали за базу вибрацию на Петровском, т.к. стандартов нет", - написал Албин в твиттере.
"Вибрация выкатного поля на стадионе на Крестовском острове Санкт-Петербурга полностью устранена. Как мы и обещали. По всему периметру поля находится 9-мм металлическая плита, которая была недостаточно укреплена, что приводило к волновой вибрации.
Усилили второстепенные балки, наварив дополнительно 300 т дополнительных балок. Брали за базу вибрацию на Петровском, т.к. стандартов нет", - написал Албин в твиттере.
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