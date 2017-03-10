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"Ростов" - "Манчестер Юнайтед": фотоотчет матча

В матче 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" на стадионе "Олимп-2" принимал "Манчестер Юнайтед". Команды завершили встречу вничью - 1:1. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча.























Rusfootball.info
Теги: Ростов Манчестер Юнайтед Фото
Сегодня, 10:06
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№1 Написал: tuner (Сегодня, 11:03) #
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Болеет за:
«Ростов»
Прикольные фотки. Особенно первая икона.
Регистрация: 29.08.2015
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