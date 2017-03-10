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Поле стадиона "Томи" засеяли дополнительными 300 кг семян

Работники арены "Труд", которая является домашней для "Томи", засеяли дополнительные 300 кг семян на поле стадиона, сообщил генеральный директор клуба Руслан Киселев.

Ранее сообщалось, что матч 20-го тура чемпионата России между "Томью" и "Амкаром", запланированный на 18 марта, может быть перенесен из Томска в Пермь из-за неудовлетворительного состояния газона.

"Вчера у нас была комиссия РФПЛ, она осталась довольна состоянием газона и почвы. Сделали срез, который показал, что корневая система жива. Единственное, что сейчас нужно, - это тепло. Мы засеяли 300 кг семян, дополнительно внесли. У нас поле будет лучше, чем то, на котором мы играли в прошлом туре в Ростове-на-Дону.

Специалисты сказали, что у нас поле гораздо лучше, чем в Екатеринбурге. Мы настроены позитивно, все предпосылки, чтобы сыграть в Томске, есть. Ждем решения комиссии РФПЛ", - цитирует Киселева ТАСС.
Теги: Томь
Сегодня, 10:53
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№4 Написал: OgreGate (Сегодня, 11:27) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tuner
В смысле одна ботва?

Откуда там ботва? В клубе нет денег, режим жесткой экономии, потому картошку выращивают по-чукотски - утром сажают, вечером выкапывают, а то шибко кушать хочется laughing


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№3 Написал: tuner (Сегодня, 11:15) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: OgreGate
картофельные грядки...

В смысле одна ботва? Или с цветочками?
Регистрация: 29.08.2015
№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 11:04) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tuner
Трепещи. ЦСКА!

Ну цска тоже времени не теряет. Вон. в тренеры наняли агронома, перестали засеивать поле коноплей и овсом, теперь только картофельные грядки...


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: tuner (Сегодня, 11:01) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Кажется, "Томь" разбогатела. Трепещи. ЦСКА!
Регистрация: 29.08.2015
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