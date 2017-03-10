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Поле стадиона "Томи" засеяли дополнительными 300 кг семян
Работники арены "Труд", которая является домашней для "Томи", засеяли дополнительные 300 кг семян на поле стадиона, сообщил генеральный директор клуба Руслан Киселев.
Ранее сообщалось, что матч 20-го тура чемпионата России между "Томью" и "Амкаром", запланированный на 18 марта, может быть перенесен из Томска в Пермь из-за неудовлетворительного состояния газона.
"Вчера у нас была комиссия РФПЛ, она осталась довольна состоянием газона и почвы. Сделали срез, который показал, что корневая система жива. Единственное, что сейчас нужно, - это тепло. Мы засеяли 300 кг семян, дополнительно внесли. У нас поле будет лучше, чем то, на котором мы играли в прошлом туре в Ростове-на-Дону.
Специалисты сказали, что у нас поле гораздо лучше, чем в Екатеринбурге. Мы настроены позитивно, все предпосылки, чтобы сыграть в Томске, есть. Ждем решения комиссии РФПЛ", - цитирует Киселева ТАСС.
Ранее сообщалось, что матч 20-го тура чемпионата России между "Томью" и "Амкаром", запланированный на 18 марта, может быть перенесен из Томска в Пермь из-за неудовлетворительного состояния газона.
"Вчера у нас была комиссия РФПЛ, она осталась довольна состоянием газона и почвы. Сделали срез, который показал, что корневая система жива. Единственное, что сейчас нужно, - это тепло. Мы засеяли 300 кг семян, дополнительно внесли. У нас поле будет лучше, чем то, на котором мы играли в прошлом туре в Ростове-на-Дону.
Специалисты сказали, что у нас поле гораздо лучше, чем в Екатеринбурге. Мы настроены позитивно, все предпосылки, чтобы сыграть в Томске, есть. Ждем решения комиссии РФПЛ", - цитирует Киселева ТАСС.
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