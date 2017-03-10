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"Спартак" тренируется без Дениса Глушакова и Луиса Адриано

Полузащитник Денис Глушаков и нападающий Луис Адриано не принимают участия в тренировке общей группы "Спартака", сообщает "Чемпионат".

Сегодня спартаковцы на базе в Тарасовке проводят занятие и продолжают подготовку к домашнему матчу 19-го тура Премьер-Лиги с "Анжи". Отметим, что Глушаков, как уже сообщалось ранее, точно не сможет принять участие в этой встрече из-за повреждения, полученного во время выездной игры с "Краснодаром" (2:2).
Теги: Спартак
Сегодня, 11:15
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№6 Написал: OgreGate (Сегодня, 11:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Больше всего жаль, что нет Челентано. Но вообще, хАнжи мы болжны обыгрывать даже дублем, с их никаким составом и клиническим дебилом-тренером


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№5 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Пятка болит наверное)


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:31) #
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online

Цитата: pikaldi
Мля ну что случилось то с Адриано ?

Да покурить отошел

Вот интересно - жуткий Глушаков, который нанес травмы , несовместимые с жизнью, Гадзинскому, почему то поломался сам. По-настоящему. А тот Гадзинский вчера отбегал, словно лось (еще с разбитой головой) и даже не поморщился ни разу.

Как то не сходится.
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: manatee Москва (Сегодня, 11:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Только этого не хватало!!!!!!!
Регистрация: 16.08.2010
№2 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 11:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Мля ну что случилось то с Адриано ?
Регистрация: 25.01.2016
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
что с Адриано???
Регистрация: 23.03.2009
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