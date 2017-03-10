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Опрос:

Артем Дзюба: как мне Карпин в роли комментатора? Я выключил звук

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился впечатлениями от матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов.

- Грустно, что мы не играем в Лиге Европы, "Андерлехт" играет с не самым сложным соперником - АПОЭЛом. Болели за наших ребят: у "Краснодара" ситуация чуть лучше, 1:2 в гостях не такой плохой результат, а вот "Ростову" с "МЮ" без Калачева, Гацкана и Граната будет тяжело. Тем более Ибрагимович будет играть на хорошем поле.

- "Краснодар" смотрели по телевизору?

- Да.

- Как вам Карпин в роли комментатора?

- Если честно, я выключил звук (улыбается), - приводит слова Дзюбы "Советский спорт в Санкт-Петербурге".
Теги: Дзюба Карпин
Сегодня, 11:59
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№58 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:44) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Цитата: капля никотина
Цитата: ckorp
Главное, с какой стороны подходить. Главное, чтобы не с заду

К вам как не подойди - уткнешься в зад. Вы так сконфигурированы. Даже если попросишь закурить - один хер, от задницы будешь прикуривать.
Цитата: ckorp
Даже если мистер Пу сойдет с арены ( он не сойдет ибо вечен ), Зенит останется и не таким, каким его болелы Спартака хотят видеть.

Живучий он конечно,....... но надеюсь доживем. И посмеемся. Уже вместе. Над тем, чего "останется". Жалко вибрируя конечностями...

smirk Все просто - не там ищете. Вот зады и мерещатся со всех сторон. Да и курить, говорят, вредно. А к мистеру у меня не однозначное отношение: с одной стороны, его можно немного уважать эа то, что понял момент с Крымом и правильно им воспользовался, с другой -столько дерьма в стране, не расхлебаешь, в окружении царя одна либерастическая шваль наглая, зажравшаяся... ее и не оторвать.


Прошу прощентя, что вмешиваюсь..

Два наблюдения, ставшие уже народными.

Свита делает короля.
Скажи мне- кто твой друг, и я скажу- кто ты..

Объяснять, думаю, не нужно.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№57 Написал: vlees (Сегодня, 14:19) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»


Регистрация: 12.01.2017
№56 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 14:04) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Цитата: ckorp
Главное, с какой стороны подходить. Главное, чтобы не с заду

К вам как не подойди - уткнешься в зад. Вы так сконфигурированы. Даже если попросишь закурить - один хер, от задницы будешь прикуривать.
Цитата: ckorp
Даже если мистер Пу сойдет с арены ( он не сойдет ибо вечен ), Зенит останется и не таким, каким его болелы Спартака хотят видеть.

Живучий он конечно,....... но надеюсь доживем. И посмеемся. Уже вместе. Над тем, чего "останется". Жалко вибрируя конечностями...

smirk Все просто - не там ищете. Вот зады и мерещатся со всех сторон. Да и курить, говорят, вредно. А к мистеру у меня не однозначное отношение: с одной стороны, его можно немного уважать эа то, что понял момент с Крымом и правильно им воспользовался, с другой -столько дерьма в стране, не расхлебаешь, в окружении царя одна либерастическая шваль наглая, зажравшаяся... ее и не оторвать.
Регистрация: 9.11.2010
№55 Написал: vlees (Сегодня, 13:59) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Карпин кстати его всегда хвалит если он нормально сыграл,а Артемка петушок продолжает изливать свою желчь
Регистрация: 12.01.2017
№54 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:50) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: ckorp
Главное, с какой стороны подходить. Главное, чтобы не с заду

К вам как не подойди - уткнешься в зад. Вы так сконфигурированы. Даже если попросишь закурить - один хер, от задницы будешь прикуривать.
Цитата: ckorp
Даже если мистер Пу сойдет с арены ( он не сойдет ибо вечен ), Зенит останется и не таким, каким его болелы Спартака хотят видеть.

Живучий он конечно,....... но надеюсь доживем. И посмеемся. Уже вместе. Над тем, чего "останется". Жалко вибрируя конечностями...
Регистрация: 3.03.2007
№53 Написал: vertel латвия (Сегодня, 13:50) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
То, что у этого "мастера" ума нет, ни для кого не секрет.
Регистрация: 13.11.2009
№52 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 13:47) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Цитата: Урфин
казуистика,капля,причём - показательно-эталонная.

Еще чего. Мы живем в мире потрeбления, где меряется все деньгами. Все, вообще, вокруг.

Спартак добыл львиную часть этих очков имея бюджет клуба в 10 млн. долларов (максимум). А в вас, с 2000-ных, включая стадион (который ясно дело вообще не ваш, а города, но отдан вам за рупь и называется Зенит-Арена) вьeбали больше 2-х миллиардов долларов. Ты вообще осознаешь что это, блеать , за цифры??? И вот попробуй подгони под них все ваши худосочные очки и второсортные евродостижения.

Оно надо кому - весь этот смех за эти деньги???

Выходит вы, как вам и говорили, просто ширма - за которой отмывается бюджетное бабло. Петрушки, надетые на чьи то руки. Вот и все.

Петрушки, говорите, ну-ну. Петрушка-персонаж не очень-то постоянный. Даже если мистер Пу сойдет с арены ( он не сойдет ибо вечен smirk ), Зенит останется и не таким, каким его болелы Спартака хотят видеть. Да, если уж про бабло говорить.. вон на мерзость под названием " Викинг" выкинули народных и государственных ажно 1,25 млрд. рублей! Вдумайтесь... за 2.5 часа потраченного впустую времени... Так что, Михаил, все относительно. Главное, с какой стороны подходить. Главное, чтобы не с заду smirk
Регистрация: 9.11.2010
№51 Написал: vlees (Сегодня, 13:43) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Капитан шлюхa как всегда
Регистрация: 12.01.2017
№50 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:34) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Урфин
казуистика,капля,причём - показательно-эталонная.

Еще чего. Мы живем в мире потрeбления, где меряется все деньгами. Все, вообще, вокруг.

Спартак добыл львиную часть этих очков имея бюджет клуба в 10 млн. долларов (максимум). А в вас, с 2000-ных, включая стадион (который ясно дело вообще не ваш, а города, но отдан вам за рупь и называется Зенит-Арена) вьeбали больше 2-х миллиардов долларов. Ты вообще осознаешь что это, блеать , за цифры??? И вот попробуй подгони под них все ваши худосочные очки и второсортные евродостижения.

Оно надо кому - весь этот смех за эти деньги???

Выходит вы, как вам и говорили, просто ширма - за которой отмывается бюджетное бабло. Петрушки, надетые на чьи то руки. Вот и все.
Регистрация: 3.03.2007
№49 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 13:33) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Russian Ivan
Цитата: капля никотина
Цитата: Урфин
давайте.
зенит : матчи - 133,очки - 189, в среднем за сезон - 13,500
спартак: матчи - 154,очки - 171,5,в среднем за сезон - 8,575

И денег еще штукатур давай за эти очки посчитаем - сколько за это было вложено.


На*** деньги считать, если речь об успехах в еврокубках? Спартак отлетел от кипроского клуба и внес в общую копилку 0,5 очков, а сенит принес 12. Вот и весь разговор. Твой коллега по сараю сделал высер о вылете бомжей, а сам шпартак вылетел еще более бесславно.
Далее, с какого-то ***, перевели тему на подсчет очков в еврокубказ за всю историю. Тут тоже наглядно показали ,что вы обосрались. Теперь еще себестоимость каждого очка вам подсчитать. Еще, ***, потребуйте подсчитать, сколько за всю историю участия в еврокубках киллометров пробежали и пасов было сделано.

Лишь бы не признавать очевидное...

Цитата: OgreGate
Цитата: Russian Ivan
лигу европы

Эта говночашка - турнир выкинутых из ЛЧ. Это примерно как выигравший золото ФНЛ будет вице-чемпиону ПЛ рассказывать, что его медалька круче. Говночашка всего лишь дает возможность в следующем году участвовать в нормальном турнире - вот и вся ее цена, это входной билетик


Эту говночашку вам не выиграть никогда. А про ЛЧ я вообще молчу.
Это мясо сейчас выглядит, как неудачник, который чемпионам говорит, что у них шнурки развязались и грамоты на стене криво висят. Комплексы неполноценности, они такие. Бесследно не проходят.

Эк Вы спартачей крутанули... только им и остается советовать куда-то что-то там прикручивать, и слов других у них нет. Иногда так и нужно...
Регистрация: 9.11.2010
№48 Написал: papapa (Сегодня, 13:28) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Работяга
Карпин-молодец.
Дзюба-урод.

Это, если смотреть вверх ногами
Регистрация: 2.02.2017
№47 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:26) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Russian Ivan

Эту говночашку вам не выиграть никогда


Неудивительно- этой говночашки ,вообще- то, уже не существует..
После того как КУЕФА стала лапать всякая сволота, этот Кубок решили переформатировать, перезагрузить и даже переназвать..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№46 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 13:26) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: капля никотина
И денег еще штукатур давай за эти очки посчитаем - сколько за это было вложено.

казуистика,капля,причём - показательно-эталонная.
Регистрация: 21.09.2008
№45 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:20) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Карпин-молодец.
Дзюба-урод.


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№44 Написал: OgreGate (Сегодня, 13:16) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Russian Ivan
Эту говночашку

Можете закрутить себе в думательный орган, и не позорится перед участником полуфинала ЛЧ.


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№43 Написал: Russian Ivan (Сегодня, 13:13) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: капля никотина
Цитата: Урфин
давайте.
зенит : матчи - 133,очки - 189, в среднем за сезон - 13,500
спартак: матчи - 154,очки - 171,5,в среднем за сезон - 8,575

И денег еще штукатур давай за эти очки посчитаем - сколько за это было вложено.


На*** деньги считать, если речь об успехах в еврокубках? Спартак отлетел от кипроского клуба и внес в общую копилку 0,5 очков, а сенит принес 12. Вот и весь разговор. Твой коллега по сараю сделал высер о вылете бомжей, а сам шпартак вылетел еще более бесславно.
Далее, с какого-то ***, перевели тему на подсчет очков в еврокубказ за всю историю. Тут тоже наглядно показали ,что вы обосрались. Теперь еще себестоимость каждого очка вам подсчитать. Еще, ***, потребуйте подсчитать, сколько за всю историю участия в еврокубках киллометров пробежали и пасов было сделано.

Лишь бы не признавать очевидное...

Цитата: OgreGate
Цитата: Russian Ivan
лигу европы

Эта говночашка - турнир выкинутых из ЛЧ. Это примерно как выигравший золото ФНЛ будет вице-чемпиону ПЛ рассказывать, что его медалька круче. Говночашка всего лишь дает возможность в следующем году участвовать в нормальном турнире - вот и вся ее цена, это входной билетик


Эту говночашку вам не выиграть никогда. А про ЛЧ я вообще молчу.
Это мясо сейчас выглядит, как неудачник, который чемпионам говорит, что у них шнурки развязались и грамоты на стене криво висят. Комплексы неполноценности, они такие. Бесследно не проходят.
Регистрация: 1.03.2017
№42 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 13:08) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Он и правда ниочём.
Регистрация: 6.01.2006
№41 Написал: OgreGate (Сегодня, 13:03) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Russian Ivan
лигу европы

Эта говночашка - турнир выкинутых из ЛЧ. Это примерно как выигравший золото ФНЛ будет вице-чемпиону ПЛ рассказывать, что его медалька круче. Говночашка всего лишь дает возможность в следующем году участвовать в нормальном турнире - вот и вся ее цена, это входной билетик


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№40 Написал: Russian Ivan (Сегодня, 12:58) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: Nik1975
Цитата: Russian Ivan
Romella,
напомни, сколько очков в таблице коэффициентов УЕФА за этот сезон принес России Шпартак а сколько Сенит?
Что-то мне подсказывает, что ты в своих комментах обосрался конкретно.

Ну давай тогда будем считать сколько за все время участия принес очков Спартак и сколько Зенит? А? Или ты только первый сезон за футболом стал следить?


А если за все время, то напомни в каком году шпартак выиграл лигу европы (кубок УЕФА) или ЛЧ? Правильно - ни в каком! Сосали во всех еврокубках во все времена! Единственное достижение - 100% побед в ЛЧ. шпартаку главное не победа, а участие!
Любители...

У вас, свиней, всегда язык впереди дел. Понтов до***, а толку ни***.
Регистрация: 1.03.2017
№39 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:50) #
  • +2
  •  (4)
online

дзюся - уг
Регистрация: 7.12.2016
№38 Написал: trent (Сегодня, 12:49) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
ну и дебил, интересно было послушать человека, который раньше играл в этой команде и много чего знает...ну интелект же не спрячешь... smile smile
на обиженных сами знаете что кладут...


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№37 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:49) #
  • +2
  •  (8)

Цитата: Урфин
давайте.
зенит : матчи - 133,очки - 189, в среднем за сезон - 13,500
спартак: матчи - 154,очки - 171,5,в среднем за сезон - 8,575

И денег еще штукатур давай за эти очки посчитаем - сколько за это было вложено.

Цитата: Alexander Zavyalov
Убедился, что Дзюба плохой человек.

В который раз уже?
Регистрация: 3.03.2007
№36 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:48) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Сибирь»
А Бдзюба как был дерьмом, так им и остался, набрав ещё больше веса на этом поприще. поприще говнюка.

Цитата: Algus64
А в чём он не прав? Комментатор из Карпина с его манерой говорить - никудышний. Я бы это сказал, даже если бы был болельщиком "Спартака".

Да срать на твое мнение, на мнение куска, не смотревшего тот матч. Ты мнение людей профи почитай ниже.

Я вот давно заметил, что горлопаны Зенита абсолютно все похожи на Дзюбу, такие же тупые и беспринципные, только в футбол играют чуть хуже и беднее этого буратино.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№35 Написал: Alexander Zavyalov (Сегодня, 12:45) #
  • +2
  •  (8)

Убедился, что Дзюба плохой человек.
Регистрация: 6.02.2017
№34 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 12:44) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
А в чём он не прав? Комментатор из Карпина с его манерой говорить - никудышний. Я бы это сказал, даже если бы был болельщиком "Спартака".
Регистрация: 22.02.2013
№33 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:44) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Юдин Олег - о дебюте Карпина, как комментатора.

Сначала расскажу, что мне понравилось у новоиспеченного комментатора, а потом сделаем вывод.

Интересные заметки во время репортажа

Во многом это связано, что Карпин выступал за "Сельту".Команда из Виго является для него родной, и как будет в матчах с другими не известно, но это мы будем судить в дальнейшем, а пока, плюс Валерию Георгиевичу за интересные заметки и истории во время матча.

Хорошее знание об испанском футболе

Мы это знали, но в полной мере это проявилось именно, когда он комментировал матч.Пару раз Генич спрашивал его, про того или иного футболиста, и мы получали не примитивные "Хороший футболист, нападающий высокого роста, значит хорошо играет головой", а подробную информацию о сильных и слабых сторонах футболиста.

Юмор

Многие комментаторы боятся шутить, даже имея большой опыт или они просто не умеют, не знаю, но Валерий Георгиевич в первом своём матче спокойно шутил.Конечно, он не делал это каждые пять минут, но пару смешных шуток в адрес Генича прозвучало.

Приятный голос

Даже, если учесть, что из Испании был плохой сигнал и качество звука было, так себе, голос Карпина не резал слух, а это очень важно.

Коллективная работа

Карпин не мешал Геничу, и это главное.С первых минут было понятно, что Константин главный и Валерий Георгиевич не собирался этому противоборствовать, но когда нужно он точечно включался.

Хорошо поставленная речь

Многие бывшие тренеры или футболисты комментируя матч часто заплетаются или плохо формулируют свою мысль, у Карпина всё было чётко и уверенно.Наверно сказывается опыт работы на ТВ.
Вывод
Для первого раза, это было очень достойно.Валерий Георгевич молодец, но думаю, что комментировать он будет очень редко.Сказать, что это было "гениально" не могу, но потенциал виден, поэтому некоторые вещи придут с опытом.

Мне понравилось, репортаж Генича и Карпина был интересным и объёмным.Валерий Георгиевич должен комментировать все матчи с участием испанских команд, потому что о них он знает больше, чем большинство комментаторов Матч ТВ.

Хотелось отметить, насколько Карпин универсален и талантлив, человек работал во многих сферах на ТВ, и везде был хорош, вот что значит человек любит футбол.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№32 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 12:38) #
  • +1
  •  (9)

Цитата: Nik1975
Ну давай тогда будем считать сколько за все время участия принес очков Спартак и сколько Зенит?

давайте.
зенит : матчи - 133,очки - 189, в среднем за сезон - 13,500
спартак: матчи - 154,очки - 171,5,в среднем за сезон - 8,575
Регистрация: 21.09.2008
№31 Написал: Goodmany Russia (Сегодня, 12:37) #
  • 0
  •  (4)

23.00 9 марта. Дзюба: Жена! Сделай погромче, сейчас Валерий Георгич комментировать будет!!!
Регистрация: 3.03.2013
№30 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:37) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Свинота! Да угомонитесь Вы уже....ну кинул он Вас. Что же Вы злые то какие. Где Дзюба, там сразу кучка поросей...надо же сколько желчи..


--------------------
Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№29 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:32) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Комментаришка....


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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