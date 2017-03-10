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Артем Дзюба: как мне Карпин в роли комментатора? Я выключил звук
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился впечатлениями от матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов.
- Грустно, что мы не играем в Лиге Европы, "Андерлехт" играет с не самым сложным соперником - АПОЭЛом. Болели за наших ребят: у "Краснодара" ситуация чуть лучше, 1:2 в гостях не такой плохой результат, а вот "Ростову" с "МЮ" без Калачева, Гацкана и Граната будет тяжело. Тем более Ибрагимович будет играть на хорошем поле.
- "Краснодар" смотрели по телевизору?
- Да.
- Как вам Карпин в роли комментатора?
- Если честно, я выключил звук (улыбается), - приводит слова Дзюбы "Советский спорт в Санкт-Петербурге".
- Грустно, что мы не играем в Лиге Европы, "Андерлехт" играет с не самым сложным соперником - АПОЭЛом. Болели за наших ребят: у "Краснодара" ситуация чуть лучше, 1:2 в гостях не такой плохой результат, а вот "Ростову" с "МЮ" без Калачева, Гацкана и Граната будет тяжело. Тем более Ибрагимович будет играть на хорошем поле.
- "Краснодар" смотрели по телевизору?
- Да.
- Как вам Карпин в роли комментатора?
- Если честно, я выключил звук (улыбается), - приводит слова Дзюбы "Советский спорт в Санкт-Петербурге".
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