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Александр Кокорин: Дзюба и "Барселона" - это разные вещи
Форвард «Зенита» Александр Кокорин высказался о предстоящем матче с «Амкаром» и еврокубковой неделе.
— Что думаете по поводу встречи с «Амкаром»? В чем их сильные стороны?
— По поводу соперника мы будем говорить завтра — у нас запланировано собрание. Пока сложно что-то сказать, — цитирует нападающего официальный сайт клуба.
— Вы на какую игру настраиваетесь?
— Мы хотим побеждать и едем туда за тремя очками.
— Существует тенденция, что «Зенит» хуже играет на выезде. Что думаете по этому поводу?
— Да, Мистер говорил о том, что мы тяжело играем в гостях. Это происходило из-за того, что мы проводили много матчей во всех турнирах и все перемешалось. Впереди игры только в рамках чемпионата, сконцентрируемся на нем и ничего не остается, кроме как побеждать в каждой встрече.
— Нам Артем только что сказал, что вы не верили в «Барселону», а он один верил.
— Он вас обманывает — он вообще за «Реал» болеет. Дзюба и «Барселона» — это разные вещи.
— «Ростов» смотрели? Как ощущения?
— Болели за них, переживали. На выезде им придется непросто. «Манчестер Юнайтед» было тяжело играть на таком поле, непривычно.
— А как вам матч «Краснодара»?
— Им чуть полегче — нужно забить один мяч, чтобы пройти дальше.
— Почему «Амкар» еще не пропустил на своем поле?
— Мы все знаем, что «Амкар» хорошо играет в обороне, это их конек. Они меньше играют в атаке и больше защищаются.
— Вам удалось забить семь мячей на сборах, а в официальных матчах пока не удалось. Не сглазили?
— Нет, ничего страшного. Главное, что с каждой игрой нам нужно догонять «Спартак» и побеждать, так что кто будет забивать — не так важно, как хороший результат.
— Вы считаете, что сможете догнать такой «Спартак»?
— У нас игра с ними, потом они проведут еще несколько тяжелых матчей, так что можем.
— ЦСКА можно рассматривать как конкурента в чемпионской гонке?
— Все знают как выступает ЦСКА — они могут выиграть последние 10 матчей, как это было в чемпионском сезоне, и изменить ход турнира. У них сейчас другой стиль игры, сложно за них говорить, не находясь внутри команды.
ФК "Зенит"
— Что думаете по поводу встречи с «Амкаром»? В чем их сильные стороны?
— По поводу соперника мы будем говорить завтра — у нас запланировано собрание. Пока сложно что-то сказать, — цитирует нападающего официальный сайт клуба.
— Вы на какую игру настраиваетесь?
— Мы хотим побеждать и едем туда за тремя очками.
— Существует тенденция, что «Зенит» хуже играет на выезде. Что думаете по этому поводу?
— Да, Мистер говорил о том, что мы тяжело играем в гостях. Это происходило из-за того, что мы проводили много матчей во всех турнирах и все перемешалось. Впереди игры только в рамках чемпионата, сконцентрируемся на нем и ничего не остается, кроме как побеждать в каждой встрече.
— Нам Артем только что сказал, что вы не верили в «Барселону», а он один верил.
— Он вас обманывает — он вообще за «Реал» болеет. Дзюба и «Барселона» — это разные вещи.
— «Ростов» смотрели? Как ощущения?
— Болели за них, переживали. На выезде им придется непросто. «Манчестер Юнайтед» было тяжело играть на таком поле, непривычно.
— А как вам матч «Краснодара»?
— Им чуть полегче — нужно забить один мяч, чтобы пройти дальше.
— Почему «Амкар» еще не пропустил на своем поле?
— Мы все знаем, что «Амкар» хорошо играет в обороне, это их конек. Они меньше играют в атаке и больше защищаются.
— Вам удалось забить семь мячей на сборах, а в официальных матчах пока не удалось. Не сглазили?
— Нет, ничего страшного. Главное, что с каждой игрой нам нужно догонять «Спартак» и побеждать, так что кто будет забивать — не так важно, как хороший результат.
— Вы считаете, что сможете догнать такой «Спартак»?
— У нас игра с ними, потом они проведут еще несколько тяжелых матчей, так что можем.
— ЦСКА можно рассматривать как конкурента в чемпионской гонке?
— Все знают как выступает ЦСКА — они могут выиграть последние 10 матчей, как это было в чемпионском сезоне, и изменить ход турнира. У них сейчас другой стиль игры, сложно за них говорить, не находясь внутри команды.
ФК "Зенит"
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