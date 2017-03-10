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Александр Кокорин: Дзюба и "Барселона" - это разные вещи

Форвард «Зенита» Александр Кокорин высказался о предстоящем матче с «Амкаром» и еврокубковой неделе.

— Что думаете по поводу встречи с «Амкаром»? В чем их сильные стороны?

— По поводу соперника мы будем говорить завтра — у нас запланировано собрание. Пока сложно что-то сказать, — цитирует нападающего официальный сайт клуба.

— Вы на какую игру настраиваетесь?

— Мы хотим побеждать и едем туда за тремя очками.

— Существует тенденция, что «Зенит» хуже играет на выезде. Что думаете по этому поводу?

— Да, Мистер говорил о том, что мы тяжело играем в гостях. Это происходило из-за того, что мы проводили много матчей во всех турнирах и все перемешалось. Впереди игры только в рамках чемпионата, сконцентрируемся на нем и ничего не остается, кроме как побеждать в каждой встрече.

— Нам Артем только что сказал, что вы не верили в «Барселону», а он один верил.

— Он вас обманывает — он вообще за «Реал» болеет. Дзюба и «Барселона» — это разные вещи.

— «Ростов» смотрели? Как ощущения?

— Болели за них, переживали. На выезде им придется непросто. «Манчестер Юнайтед» было тяжело играть на таком поле, непривычно.

— А как вам матч «Краснодара»?

— Им чуть полегче — нужно забить один мяч, чтобы пройти дальше.

— Почему «Амкар» еще не пропустил на своем поле?

— Мы все знаем, что «Амкар» хорошо играет в обороне, это их конек. Они меньше играют в атаке и больше защищаются.

— Вам удалось забить семь мячей на сборах, а в официальных матчах пока не удалось. Не сглазили?

— Нет, ничего страшного. Главное, что с каждой игрой нам нужно догонять «Спартак» и побеждать, так что кто будет забивать — не так важно, как хороший результат.

— Вы считаете, что сможете догнать такой «Спартак»?

— У нас игра с ними, потом они проведут еще несколько тяжелых матчей, так что можем.

ЦСКА можно рассматривать как конкурента в чемпионской гонке?

— Все знают как выступает ЦСКА — они могут выиграть последние 10 матчей, как это было в чемпионском сезоне, и изменить ход турнира. У них сейчас другой стиль игры, сложно за них говорить, не находясь внутри команды.

ФК "Зенит"
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 12:30
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16
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№16 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 14:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
кокорин и футболист - тоже разные вещи
Регистрация: 16.03.2010
№15 Написал: narvaspy Narva,Эстляндская губерния России (Сегодня, 14:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Пипец, дауны в бомжатни. Без МИСТЕРА , значит, они и не знали, что на выезде играют хуже. Всё, видите ли, перемешалось...
Регистрация: 14.03.2009
№14 Написал: OgreGate (Сегодня, 14:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PAVEL999
е мое а цыган у них теперь МИСТЕР

Господин барон laughing


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№13 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 14:17) #
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online

е мое а цыган у них теперь МИСТЕР во рагули голубые себя как унизили. Ты бы кокошка поменьше пи - пи -пи языком
Регистрация: 6.02.2017
№12 Написал: vertel латвия (Сегодня, 14:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
Серж1 Питер (Сегодня, 13:14) #
Болеет за:
«Зенит»

Россия долго боролась с Португалией за шестое место в рейтинге и наконец-то взяла реванш за неудачи в предыдущие годы. Самый весомый вклад в это достижение внес «Ростов», который набрал 15 очков. Вторым идет «Зенит» — 12. Третьим — «Краснодар» — 11,5. Пятерку замыкают ЦСКА — 7 и «Спартак» — 0,5.
ноу комментс smirk
Для полной объективности, чтобы было многим понятно, Ростов проходил долгую квалификацию, очки которой тоже шли в зачёт, поэтому у них и больше всех очков в этом сезоне, так что внесли свой вклад и это хорошо. И ещё для полной ясности- боролись с Португалией за коэффициент не только этот сезон, но и предыдущие. И там тоже львиную долю очков добывал Зенит.
Регистрация: 13.11.2009
№11 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: OgreGate
Цитата: Пивовед
Маешь Дзюбу

На украинской мове таких как Дзюба называют Лiс Кругляк smile


Мебель бы делать из этих людей.
Не было в мире хужей мебелей.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№10 Написал: OgreGate (Сегодня, 13:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Маешь Дзюбу

На украинской мове таких как Дзюба называют Лiс Кругляк smile


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Маешь Барселону- маешь вещь..
Маешь Дзюбу- глядь, а многих вещей уже и не маешь..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№8 Написал: VirGON (Сегодня, 13:19) #
  • -1
  •  (3)

Тут скорей не за барсу болел а против Эмери
Регистрация: 14.12.2016
№7 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:16) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Серж1
ноу комментс

Чумазый, - веткой промахнулся. Про рейтинги - другая.

Тащи свой грязный "ноу комментс" скорей туда - пока друзья по пищевым отходам там пируют.
Регистрация: 3.03.2007
№6 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:16) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Врунишка !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№5 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 13:14) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Россия долго боролась с Португалией за шестое место в рейтинге и наконец-то взяла реванш за неудачи в предыдущие годы. Самый весомый вклад в это достижение внес «Ростов», который набрал 15 очков. Вторым идет «Зенит» — 12. Третьим — «Краснодар» — 11,5. Пятерку замыкают ЦСКА — 7 и «Спартак» — 0,5.
ноу комментс smirk
Регистрация: 21.07.2011
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:57) #
  • +1
  •  (11)

Естественно, что разные. Барса - команда, а Дзюба - табурет. С кривыми ножками.
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: seryu Москва (Сегодня, 12:40) #
  • +1
  •  (1)

Едем туда за тремя очками. open_mouth
Где то, я сегодня это уже читал.
Регистрация: 17.03.2009
№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 12:37) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Развелось трехочковых smile Поездунов laughing


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:35) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Пустое какое-то вью, ни о чем. Болтун, вообщем.
Регистрация: 9.11.2010
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