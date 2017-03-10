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Массимо Каррера: Адриано на 80 процентов не сыграет с "Анжи"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о подготовке к матчу с "Анжи".
- Луис Адриано не тренировался в общей группе. Что с ним?
- Он получил сильный удар по икроножной мышце в матче с "Краснодаром", мы решили не рисковать. Он пока лечится. На 80 процентов Адриано не сыграет с "Анжи".
- Тренер "Анжи" до этого обыгрывал "Спартак", когда работал в СКА-Энергии. Можно ли сказать, что он главный обидчик "Спартака"?
- Ни о каких обидах нет речи. За это время мы много работали, выросли, будет интересная игра.
- Возможно ли появление Тигиева в ближайших матчах?
- Он только приехал, вливается в коллектив, он молод, должен расти, набирать физическую форму. Тигиев, безусловно, пригодится "Спартаку".
Советский спорт
- Луис Адриано не тренировался в общей группе. Что с ним?
- Он получил сильный удар по икроножной мышце в матче с "Краснодаром", мы решили не рисковать. Он пока лечится. На 80 процентов Адриано не сыграет с "Анжи".
- Тренер "Анжи" до этого обыгрывал "Спартак", когда работал в СКА-Энергии. Можно ли сказать, что он главный обидчик "Спартака"?
- Ни о каких обидах нет речи. За это время мы много работали, выросли, будет интересная игра.
- Возможно ли появление Тигиева в ближайших матчах?
- Он только приехал, вливается в коллектив, он молод, должен расти, набирать физическую форму. Тигиев, безусловно, пригодится "Спартаку".
Советский спорт
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