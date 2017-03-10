Массимо Каррера: Адриано на 80 процентов не сыграет с "Анжи"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о подготовке к матчу с "Анжи".- Он получил сильный удар по икроножной мышце в матче с "Краснодаром", мы решили не рисковать. Он пока лечится. На 80 процентов Адриано не сыграет с "Анжи".- Ни о каких обидах нет речи. За это время мы много работали, выросли, будет интересная игра.- Он только приехал, вливается в коллектив, он молод, должен расти, набирать физическую форму. Тигиев, безусловно, пригодится "Спартаку".