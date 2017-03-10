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Опрос:

Массимо Каррера: Адриано на 80 процентов не сыграет с "Анжи"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о подготовке к матчу с "Анжи".

- Луис Адриано не тренировался в общей группе. Что с ним?

- Он получил сильный удар по икроножной мышце в матче с "Краснодаром", мы решили не рисковать. Он пока лечится. На 80 процентов Адриано не сыграет с "Анжи".

- Тренер "Анжи" до этого обыгрывал "Спартак", когда работал в СКА-Энергии. Можно ли сказать, что он главный обидчик "Спартака"?

- Ни о каких обидах нет речи. За это время мы много работали, выросли, будет интересная игра.

- Возможно ли появление Тигиева в ближайших матчах?

- Он только приехал, вливается в коллектив, он молод, должен расти, набирать физическую форму. Тигиев, безусловно, пригодится "Спартаку".

Советский спорт
Теги: Каррера Адриано Спартак
Сегодня, 12:42
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10
(4)
№10 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 14:08) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Кристоф
Ждем увлекательный рассказ что и о какое место обожгла команда Локомотив в первом круге чемпионата.

Не дождетесь. Промежуточные итоги - ваш конек.
Цитата: Сибирячок
Будь сам осторожен, не обожги губы об......назвать орган?

О, спасибо, мне это не грозит. Я старовер.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№9 Написал: _бояра_ (Сегодня, 13:53) #
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Цитата: Сибирячок
Ну да, а весь местный бомжовый бомонд так тревожился за Газинского. В результате на травмах игроки Спартака, а коровы играют без проблем.


судя по тенденции уже и не коровы, а рога и копыта
Регистрация: 10.02.2017
№8 Написал: OgreGate (Сегодня, 13:05) #
  • -4
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Будь сам осторожен, не обожги губы об......назвать орган?

Это Дзюбе надо сказать - он же опять целовать лысого будет


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:58) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: PanoV
Да врете Вы все. Он губы обжог об эмблему Спартака.

Будь сам осторожен, не обожги губы об......назвать орган? mask


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: Кристоф (Сегодня, 12:58) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Да врете Вы все. Он губы обжог об эмблему Спартака.

Ждем увлекательный рассказ что и о какое место обожгла команда Локомотив в первом круге чемпионата.
Регистрация: 16.08.2008
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:57) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Ну да, а весь местный бомжовый бомонд так тревожился за Газинского. В результате на травмах игроки Спартака, а коровы играют без проблем.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:57) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: PanoV
Да врете Вы все. Он губы обжог об эмблему Спартака.
smirk Конечно пока рано говорить о том, что Луиска-шарик сдулся... Покажет еще как надо целоваться relaxed (да простят меня свирепые болельщики Спартака).
Регистрация: 9.11.2010
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:52) #
  • -1
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20% - это последние 15 минут матча, если чего. Ну и Тигиев - на те же самые минуты, если уже все будет решено.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 12:47) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
значит у Адриано травма и Тигиева дебют мы не увидем.... как-то печально
Регистрация: 23.03.2009
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:46) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Да врете Вы все. Он губы обжог об эмблему Спартака.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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