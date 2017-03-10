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Массимо Каррера: игра с "Анжи" может оказаться сложнее, чем с "Краснодаром"

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в переддверии матча премьер-лиги с «Анжи» поделился мнением, чем опасна махачкалинская команда.

– Сильно ли сказалось отсутствие Промеса при подготовке к матчу с «Краснодаром»?

– Естественно, Промес – очень качественный игрок, который смог бы нам помочь с «Краснодаром». Но и те, кто играли, хорошо выполнили свою задачу, – приводит слова Карреры наш корреспондент Иван Карпов.

– На тренировке не было Луиса Адриано, что с ним?

– Он получил сильный удар по икроножной мышце в матче с «Краснодаром». В таких случаях лучше не рисковать.

– Какова вероятность увидеть его на поле в воскресенье?

– На 80 процентов Луис Адриано не сыграет в матче с «Анжи». Это будет чудо, если он выйдет. Но это риск, а я предпочитаю не рисковать. Лучше он не сыграет один-два матча, чем мы потеряем его на месяц.

– Как скажется на игре команды потеря Глушакова?

– Все игроки очень важны для «Спартака». На месте Глушакова будет играть кто-то другой.

– Оцените перспективы Селихова и Зобнина.

– Очень интересные игроки. Зобнин показывает хорошие результаты в сборной. Надеюсь, Селихов, работая с нами, достигнет такого же уровня.

– Можно ли сказать, что тренер «Анжи», он же экс-наставник «СКА-Энергии» – главный обидчик Массимо Карреры?

– Ни о каких обидах нет речи. То был особенный матч. Мы выросли как команда за это время, так что будет интересная игра.

– «Анжи» тоже сильно изменился по сравнению с первым кругом.

– В Италии редко бывают такие большие перемены за столь короткое время. Несмотря на это, их тоже 11 человек на поле. У «Анжи» будет высокий уровень мотивации. Нам не стоит думать о победе до начала матча. Если не подойти правильно к этой игре, она может оказаться сложнее, чем с «Краснодаром».

– Против «Краснодара» Ещенко часто допускал ошибки. В связи с этим возможно ли появление Тигиева?

– Тигиев только приехал, вливается в коллектив. Это хороший игрок, иначе его не было бы сегодня в «Спартаке». Он молод, должен набрать форму и, безусловно, пригодится команде.

– Кто будет капитаном «Спартака» в ближайшем матче?

– Пока не знаю.

Матч ТВ
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 13:20
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12
(2)
№12 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
Такой онжи вы должны обыгрывать и без серванта глушакова, и уж тем более без Адриано. Тем более есть Промес и Зелупиш. А если не обыгрывать такой клуб, как онжа то тогда какие вы нах.. чемпилны?


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Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№11 Написал: OgreGate (Сегодня, 14:24) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Луисозависимые.

Клуб китайских полуфабрикатов


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№10 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:16) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Бриг
отсутствие у Спартака Луиса Адриано на поле, может сыграть большую роль

Луисозависимые.
Регистрация: 12.11.2007
№9 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:00) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Только победа!


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№8 Написал: Батька (Сегодня, 13:53) #
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online

Цитата: Бриг
Но вот отсутствие у Спартака Луиса Адриано на поле, может сыграть большую роль..в этой игре

он показал что игрок крутой 5-6 голов в предсезонке, 1 гол сразу в первой игре !!
Главное что бы травмы не замучали а так игрок толковый ... думаю выйдет в воскресение он и сыграет весь матч ... Массимо умеет удивлять с составом !!
Регистрация: 9.09.2016
№7 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 13:52) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Так и игра будет против поленьев. Поэтому логично выпустить на них весь лес.

smile
Регистрация: 11.06.2016
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:47) #
  • +1
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Цитата: OgreGate
Попов тоже полено

Так и игра будет против поленьев. Поэтому логично выпустить на них весь лес.
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: OgreGate (Сегодня, 13:43) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Попов тоже полено


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 13:32) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
У Анжи конечно больше минусов , чем плюсов..главные минусы..почти полностью сменился состав ,не притерлись..новый тренер..Но вот отсутствие у Спартака Луиса Адриано на поле, может сыграть большую роль..в этой игре..Все как бы в пользу Спартака, но все может быть ,при таком раскладе...
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: Батька (Сегодня, 13:32) #
  • -2
  •  (4)
online

Да 100% будет сложный матч .... без Адриано, Глушакова и против Анжи с этим психом тренером их он их так заведет что будут в кость идти, будет рубка !!

Надо бы как то сразу быстро забить, пыл их охладить !!
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 13:29) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: макс SEPULTURA
Ещенко, Таски, Мельгарехо, Комбаров-деревянные, гнать их надо по окончании сезона!

Хорошо хоть не расстрелять)


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№1 Написал: макс SEPULTURA (Сегодня, 13:26) #
  • +3
  •  (5)

Ещенко, Таски, Мельгарехо, Комбаров-деревянные, гнать их надо по окончании сезона!
Регистрация: 5.02.2017
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