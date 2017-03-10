Массимо Каррера: игра с "Анжи" может оказаться сложнее, чем с "Краснодаром"

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в переддверии матча премьер-лиги с «Анжи» поделился мнением, чем опасна махачкалинская команда.– Естественно, Промес – очень качественный игрок, который смог бы нам помочь с «Краснодаром». Но и те, кто играли, хорошо выполнили свою задачу, – приводит слова Карреры наш корреспондент Иван Карпов.– Он получил сильный удар по икроножной мышце в матче с «Краснодаром». В таких случаях лучше не рисковать.– На 80 процентов Луис Адриано не сыграет в матче с «Анжи». Это будет чудо, если он выйдет. Но это риск, а я предпочитаю не рисковать. Лучше он не сыграет один-два матча, чем мы потеряем его на месяц.– Все игроки очень важны для «Спартака». На месте Глушакова будет играть кто-то другой.– Очень интересные игроки. Зобнин показывает хорошие результаты в сборной. Надеюсь, Селихов, работая с нами, достигнет такого же уровня.– Ни о каких обидах нет речи. То был особенный матч. Мы выросли как команда за это время, так что будет интересная игра.– В Италии редко бывают такие большие перемены за столь короткое время. Несмотря на это, их тоже 11 человек на поле. У «Анжи» будет высокий уровень мотивации. Нам не стоит думать о победе до начала матча. Если не подойти правильно к этой игре, она может оказаться сложнее, чем с «Краснодаром».– Тигиев только приехал, вливается в коллектив. Это хороший игрок, иначе его не было бы сегодня в «Спартаке». Он молод, должен набрать форму и, безусловно, пригодится команде.– Пока не знаю.