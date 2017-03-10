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Массимо Каррера: игра с "Анжи" может оказаться сложнее, чем с "Краснодаром"
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в переддверии матча премьер-лиги с «Анжи» поделился мнением, чем опасна махачкалинская команда.
– Сильно ли сказалось отсутствие Промеса при подготовке к матчу с «Краснодаром»?
– Естественно, Промес – очень качественный игрок, который смог бы нам помочь с «Краснодаром». Но и те, кто играли, хорошо выполнили свою задачу, – приводит слова Карреры наш корреспондент Иван Карпов.
– На тренировке не было Луиса Адриано, что с ним?
– Он получил сильный удар по икроножной мышце в матче с «Краснодаром». В таких случаях лучше не рисковать.
– Какова вероятность увидеть его на поле в воскресенье?
– На 80 процентов Луис Адриано не сыграет в матче с «Анжи». Это будет чудо, если он выйдет. Но это риск, а я предпочитаю не рисковать. Лучше он не сыграет один-два матча, чем мы потеряем его на месяц.
– Как скажется на игре команды потеря Глушакова?
– Все игроки очень важны для «Спартака». На месте Глушакова будет играть кто-то другой.
– Оцените перспективы Селихова и Зобнина.
– Очень интересные игроки. Зобнин показывает хорошие результаты в сборной. Надеюсь, Селихов, работая с нами, достигнет такого же уровня.
– Можно ли сказать, что тренер «Анжи», он же экс-наставник «СКА-Энергии» – главный обидчик Массимо Карреры?
– Ни о каких обидах нет речи. То был особенный матч. Мы выросли как команда за это время, так что будет интересная игра.
– «Анжи» тоже сильно изменился по сравнению с первым кругом.
– В Италии редко бывают такие большие перемены за столь короткое время. Несмотря на это, их тоже 11 человек на поле. У «Анжи» будет высокий уровень мотивации. Нам не стоит думать о победе до начала матча. Если не подойти правильно к этой игре, она может оказаться сложнее, чем с «Краснодаром».
– Против «Краснодара» Ещенко часто допускал ошибки. В связи с этим возможно ли появление Тигиева?
– Тигиев только приехал, вливается в коллектив. Это хороший игрок, иначе его не было бы сегодня в «Спартаке». Он молод, должен набрать форму и, безусловно, пригодится команде.
– Кто будет капитаном «Спартака» в ближайшем матче?
– Пока не знаю.
Матч ТВ
– Сильно ли сказалось отсутствие Промеса при подготовке к матчу с «Краснодаром»?
– Естественно, Промес – очень качественный игрок, который смог бы нам помочь с «Краснодаром». Но и те, кто играли, хорошо выполнили свою задачу, – приводит слова Карреры наш корреспондент Иван Карпов.
– На тренировке не было Луиса Адриано, что с ним?
– Он получил сильный удар по икроножной мышце в матче с «Краснодаром». В таких случаях лучше не рисковать.
– Какова вероятность увидеть его на поле в воскресенье?
– На 80 процентов Луис Адриано не сыграет в матче с «Анжи». Это будет чудо, если он выйдет. Но это риск, а я предпочитаю не рисковать. Лучше он не сыграет один-два матча, чем мы потеряем его на месяц.
– Как скажется на игре команды потеря Глушакова?
– Все игроки очень важны для «Спартака». На месте Глушакова будет играть кто-то другой.
– Оцените перспективы Селихова и Зобнина.
– Очень интересные игроки. Зобнин показывает хорошие результаты в сборной. Надеюсь, Селихов, работая с нами, достигнет такого же уровня.
– Можно ли сказать, что тренер «Анжи», он же экс-наставник «СКА-Энергии» – главный обидчик Массимо Карреры?
– Ни о каких обидах нет речи. То был особенный матч. Мы выросли как команда за это время, так что будет интересная игра.
– «Анжи» тоже сильно изменился по сравнению с первым кругом.
– В Италии редко бывают такие большие перемены за столь короткое время. Несмотря на это, их тоже 11 человек на поле. У «Анжи» будет высокий уровень мотивации. Нам не стоит думать о победе до начала матча. Если не подойти правильно к этой игре, она может оказаться сложнее, чем с «Краснодаром».
– Против «Краснодара» Ещенко часто допускал ошибки. В связи с этим возможно ли появление Тигиева?
– Тигиев только приехал, вливается в коллектив. Это хороший игрок, иначе его не было бы сегодня в «Спартаке». Он молод, должен набрать форму и, безусловно, пригодится команде.
– Кто будет капитаном «Спартака» в ближайшем матче?
– Пока не знаю.
Матч ТВ
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