Войти Зарегистрироваться

Опрос:

"Спартак" оштрафован на 180 тысяч рублей

По итогам заседания КДК РФС московский "Спартак" оштрафован на 180 тысяч рублей за нарушения в матче 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:2).

Как сообщил глава комитета Артур Григорьянц, клуб наказан за использование болельщиками пиротехники, крики в адрес судьи, а также за то, что один из фанатов выбежал на поле. "Краснодар" оштрафован на 100 тысяч как принимающая сторона, передает "СЭ".
Теги: Спартак
Сегодня, 13:39
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.