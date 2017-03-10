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И всё-таки дожали (3)
"Спартак" оштрафован на 180 тысяч рублей
По итогам заседания КДК РФС московский "Спартак" оштрафован на 180 тысяч рублей за нарушения в матче 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:2).
Как сообщил глава комитета Артур Григорьянц, клуб наказан за использование болельщиками пиротехники, крики в адрес судьи, а также за то, что один из фанатов выбежал на поле. "Краснодар" оштрафован на 100 тысяч как принимающая сторона, передает "СЭ".
Как сообщил глава комитета Артур Григорьянц, клуб наказан за использование болельщиками пиротехники, крики в адрес судьи, а также за то, что один из фанатов выбежал на поле. "Краснодар" оштрафован на 100 тысяч как принимающая сторона, передает "СЭ".
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