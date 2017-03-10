Хосеп Гвардиола и Харри Кейн - персоны февраля в АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал лучшим тренером английской премьер-лиги в феврале.



"Горожане" в прошедшем месяце под руководством Гвардиолы одержал три победы подряд над "Вест Хэмом" (4:0), "Суонси" (2:1) и "Борнмутом" (2:0).



Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признан лучшим игроком февраля в АПЛ. В трех матчах премьер-лиги он забил 4 гола: один в ворота "Мидлсбро" (1:0) и три – в матче против "Стока" (4:0).