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16:54
Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА (2)
Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА (2)
10:28
Руслан Нигматуллин: вся Европа уже давно знает Бердыева и теперь точно выучит название "Ростова"
Руслан Нигматуллин: вся Европа уже давно знает Бердыева и теперь точно выучит название "Ростова"
03:29
Маруан Феллайни: "Ростов" - крепкая команда, но на "Олд Траффорд" будет абсолютно другой матч (1)
Маруан Феллайни: "Ростов" - крепкая команда, но на "Олд Траффорд" будет абсолютно другой матч (1)
Хосеп Гвардиола и Харри Кейн - персоны февраля в АПЛ
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал лучшим тренером английской премьер-лиги в феврале.
"Горожане" в прошедшем месяце под руководством Гвардиолы одержал три победы подряд над "Вест Хэмом" (4:0), "Суонси" (2:1) и "Борнмутом" (2:0).
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признан лучшим игроком февраля в АПЛ. В трех матчах премьер-лиги он забил 4 гола: один в ворота "Мидлсбро" (1:0) и три – в матче против "Стока" (4:0).
"Горожане" в прошедшем месяце под руководством Гвардиолы одержал три победы подряд над "Вест Хэмом" (4:0), "Суонси" (2:1) и "Борнмутом" (2:0).
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признан лучшим игроком февраля в АПЛ. В трех матчах премьер-лиги он забил 4 гола: один в ворота "Мидлсбро" (1:0) и три – в матче против "Стока" (4:0).
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