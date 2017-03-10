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Кубанский казачий хор исполнит гимны России и Бельгии на арене "Фишт"
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о том, как будет проходить церемония открытия футбольного стадиона "Фишт" в олимпийской столице.
"Реконструкция стадиона "Фишт" – знаковое событие для всего Краснодарского края. Матч Россия – Бельгия, который пройдет 28 марта, это по сути открытие нового спортивного объекта. И это событие будет очень ярким, красочным, запоминающимся.
Кубанский казачий хор исполнит гимны России и Бельгии перед футбольным матчем, это будет очень интересно. Это будет грандиозный концерт, чтобы все болельщики могли продолжить праздновать, я надеюсь, победу нашей сборной и наслаждаться отдыхом в городе Сочи", – цитирует Кондратьева официальный сайт Краснодарского края.
"Реконструкция стадиона "Фишт" – знаковое событие для всего Краснодарского края. Матч Россия – Бельгия, который пройдет 28 марта, это по сути открытие нового спортивного объекта. И это событие будет очень ярким, красочным, запоминающимся.
Кубанский казачий хор исполнит гимны России и Бельгии перед футбольным матчем, это будет очень интересно. Это будет грандиозный концерт, чтобы все болельщики могли продолжить праздновать, я надеюсь, победу нашей сборной и наслаждаться отдыхом в городе Сочи", – цитирует Кондратьева официальный сайт Краснодарского края.
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