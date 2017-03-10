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Опрос:

Станислав Черчесов: в случае крайней необходимости Березуцкий сможет вернуться в сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение защитника ЦСКА Василия Березуцкого приостановить выступления за национальную команду.

"Еще до игры с "Зенитом" Василий Березуцкий связался со мной и попросил о встрече. После матча мы побеседовали, и он озвучил свою позицию относительно дальнейшего выступления за сборную. Мы уважаем и с пониманием относимся к решению футболиста. В течение четырнадцати лет он защищал цвета национальной сборной, проведя за нее более ста матчей.

Василий — настоящий профессионал, как на поле, так и за его пределами. На данном этапе он сосредоточится на выступлениях за ЦСКА, но, убеждён, что в случае крайней необходимости сможет вернуться в сборную России. Кстати, именно таким образом, мы договаривались и с его многолетним партнером по клубу и сборной Сергеем Игнашевичем", — цитирует Черчесова официальный сайт РФС.
Теги: Черчесов ЦСКА
Сегодня, 16:10
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№16 Написал: OgreGate (Сегодня, 17:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Клан
Скоро посмотрим

Чтобы посмотреть матч на Открытие-арене, надо билет купить, а у вас на это денег нет. Так что продолжайте смотреть на питерские голые жопы и на своих ушастых Хосоновых с Джамалетдиновыми. Саид, не ищи Джавдета в Сухом Ручье - его там нет laughing


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№15 Написал: Клан (Сегодня, 16:56) #
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OgreGate,
Скоро посмотрим как на вашем Корытии-отхрени всякие чернозадые Сакалы с Зепаттами будут с поля бананы собирать , делясь с Нимели и Самбу, А арийцы Джикия и Тигиев с Самедовым будут шаурмой в фуд-корте торговать laughing
Регистрация: 28.02.2017
№14 Написал: K I N G Краснодар (Сегодня, 16:55) #
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Болеет за:
«Кубань»
Нет уж - умерла, так умерла! Наигрывай молодёжь. Когда, если не сейчас - без отборочных?!


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"Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!" (с)
Регистрация: 25.06.2009
№13 Написал: OgreGate (Сегодня, 16:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Клан
бананы у Самедова для негритятника вашего закупаете?

Нет, у питерских голожопых бабуинов отжимаем. Ты лучше расскажи, как у вас там сеют брюкву - с кожурою али без, в вашем котловане? Ах пардон, уже не вашем, а Авеновском... На ВЪЭБ-арене smile
Для Аленки вашей блондинистой и егоной сестрички Витиньюшке на какие шиши фасоль покупать будете?


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№12 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 16:39) #
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Болеет за:
ЦСКА
Забей на сборную Вася и не возвращайся даже при крайней необходимости. Пускай теперь в обороне отдуваются Новосельцев, Семенов, Кутепов....


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№11 Написал: FCSM78RUS (Сегодня, 16:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну вот... опять.... тж херня повторяется...


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сезон 2016-2017
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2. Краснодар
3. Ростов
4.
Регистрация: 11.10.2016
№10 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 16:37) #
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Странная история в предверии Чемпионата мира. Думаю, это ход для того, чтобы не ехать на кубок Конфедераций. Без него не справимся и будем звать его после. А то достало навеерное все шишки получать


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№9 Написал: Клан (Сегодня, 16:36) #
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OgreGate,
бананы у Самедова для негритятника вашего закупаете? laughing
Регистрация: 28.02.2017
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Клан
овостники тут дебилы. Как можно комментировать решение, если оно не приведено?

Российский футбольный союз официально сообщает, что защитник Василий Березуцкий на данном этапе приостановил выступления за национальную сборную России по согласованию с тренерским штабом команды


Ты читать умеешь? А понимать прочитанное?
Приостановил.. На данном этапе..

Это не значит Прекратил или объявил о прекращении выступления за сборную.
Оставил- таки себе лазейку, Берёза..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
весна, печку топить уже нет смысла)) smile


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 16:27) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Я так понимаю, крайняя необходимость - это когда защитников в стране, могущих сфыграть за сборную, вообще не останется? Едрен-батон, куда летит наш футбол...
Регистрация: 24.09.2013
№5 Написал: OgreGate (Сегодня, 16:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Клан
пяток негров в сборную предложить

Зато у ЦКГ сплошным потоком славяне летят в сборную - фернандесы, Збагоев может подойти, если его отпустит чудо-трава его чухонского кореша smile На подходе стучат подковами Муталибы Алибековы и прочие Алибеки Алиевы. Скоро вместо ГТ муллу придется нанимать


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№4 Написал: Клан (Сегодня, 16:19) #
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  •  (4)

OgreGate,
спартак может пяток негров в сборную предложить laughing
Регистрация: 28.02.2017
№3 Написал: OgreGate (Сегодня, 16:17) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тушкой или чучелом. Прям Урфин Джус и его деревянные салодаты


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№2 Написал: Клан (Сегодня, 16:16) #
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  •  (3)

Новостники тут дебилы. Как можно комментировать решение, если оно не приведено?

Российский футбольный союз официально сообщает, что защитник Василий Березуцкий на данном этапе приостановил выступления за национальную сборную России по согласованию с тренерским штабом команды.

Василий Березуцкий, защитник:

— Данное решение далось мне очень непросто. Все-таки я играю в национальной команде с 2003 года, всегда с удовольствием приезжал в сборную и старался отдавать себя на поле без остатка, понимая, что защищаю честь страны. Но, учитывая мой возраст и, самое главное, состояние здоровья, тщательно взвесив все за и против, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА. Хотел бы отметить, что в сборной России сейчас здоровая, рабочая атмосфера, создается отличный коллектив, которому по силам добиваться высоких целей. Впереди у команды два чрезвычайно важных крупных домашних турнира — Кубок Конфедераций и Чемпионат мира. Желаю футболистам, тренерскому штабу успешно решить в них поставленные задачи и порадовать российских болельщиков красивым футболом.
Регистрация: 28.02.2017
№1 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 16:16) #
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  •  (5)

Ага , ага .Там и Онопко рядом .Его тоже не надо бы забывать )))
Регистрация: 25.02.2017
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