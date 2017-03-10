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Станислав Черчесов: в случае крайней необходимости Березуцкий сможет вернуться в сборную
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение защитника ЦСКА Василия Березуцкого приостановить выступления за национальную команду.
"Еще до игры с "Зенитом" Василий Березуцкий связался со мной и попросил о встрече. После матча мы побеседовали, и он озвучил свою позицию относительно дальнейшего выступления за сборную. Мы уважаем и с пониманием относимся к решению футболиста. В течение четырнадцати лет он защищал цвета национальной сборной, проведя за нее более ста матчей.
Василий — настоящий профессионал, как на поле, так и за его пределами. На данном этапе он сосредоточится на выступлениях за ЦСКА, но, убеждён, что в случае крайней необходимости сможет вернуться в сборную России. Кстати, именно таким образом, мы договаривались и с его многолетним партнером по клубу и сборной Сергеем Игнашевичем", — цитирует Черчесова официальный сайт РФС.
"Еще до игры с "Зенитом" Василий Березуцкий связался со мной и попросил о встрече. После матча мы побеседовали, и он озвучил свою позицию относительно дальнейшего выступления за сборную. Мы уважаем и с пониманием относимся к решению футболиста. В течение четырнадцати лет он защищал цвета национальной сборной, проведя за нее более ста матчей.
Василий — настоящий профессионал, как на поле, так и за его пределами. На данном этапе он сосредоточится на выступлениях за ЦСКА, но, убеждён, что в случае крайней необходимости сможет вернуться в сборную России. Кстати, именно таким образом, мы договаривались и с его многолетним партнером по клубу и сборной Сергеем Игнашевичем", — цитирует Черчесова официальный сайт РФС.
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