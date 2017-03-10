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Николя Саркози поругался с болельщиками "Барселоны" во время матча "Барса" — ПСЖ

Бывший президент Франции Николя Саркози поругался с болельщиками "Барселоны". Политический деятель решил посетить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и ПСЖ (6:1).

Marca сообщает, что после гола Эдинсона Кавани, который отличился на 62-й минуте, Саркози начал кричать "Hala Madrid" в сторону трибуны с фанатами "Барселоны", вызвав тем самым негодование болельщиков. После того как страсти утихли, Саркози оставшуюся часть матча смотрел без каких-либо излишних эмоций.
Теги: Барселона ПСЖ
Сегодня, 16:33
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№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ахтыжтрольепанаврот


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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