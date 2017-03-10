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Сборные Германии и Испании сыграют в товарищеском матче в 2018 году

Сборная Испании 23 марта 2018 года проведёт товарищеский матч против национальной команды Германии.

Об этом сообщает пресс-служба испанской сборной. Ожидается, что встреча состоится в Дюссельдорфе.
Теги: Сборная Германии Сборная Испании
Сегодня, 16:36
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№1 Написал: FCSM78RUS (Сегодня, 16:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
А где тут про Российский футбол? Я срал с большой горы на эту некчемную инфу !!!!


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сезон 2016-2017
1. Спартак Москва
2. Краснодар
3. Ростов
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Регистрация: 11.10.2016
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