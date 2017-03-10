Сборные Германии и Испании сыграют в товарищеском матче в 2018 году

Сборная Испании 23 марта 2018 года проведёт товарищеский матч против национальной команды Германии.



Об этом сообщает пресс-служба испанской сборной. Ожидается, что встреча состоится в Дюссельдорфе.