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В Барселоне было зафиксировано землетрясение после 6-го гола в ворота "ПСЖ"

В Барселоне было зафиксировано землетрясение после гола Серхио Роберто в ворота "ПСЖ" на 95-й минуте, который позволил каталонцам пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, сообщает Marca.

Неподалеку от стадиона "Камп Ноу" находится институт геологии имени Жауме Алмера, где установлены сейсмографы, которые во время игры зафиксировали колебания земной поверхности.

Сотрудник института Жорди Диаз прокомментировал показатели сейсмографа, отметив, что во время 2-го и 3-го голов "Барсы" отклонения от нормы были внушительнее, чем обычно, а во время 6-го гола было зафиксировано землетрясение силой в 1 магнитуду по шкале Рихтера.

"В конце игры все поменялось. Во время 6-го гола было зафиксировано самое серьезное землетрясение, которое когда-либо фиксировалось нашим институтом", – сказал Диаз.
Теги: Барселона ПСЖ
Сегодня, 17:32
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№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 17:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это был хруст французской булки. Многих французских булок


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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