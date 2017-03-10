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16:54
Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА (2)
Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА (2)
10:28
Руслан Нигматуллин: вся Европа уже давно знает Бердыева и теперь точно выучит название "Ростова"
Руслан Нигматуллин: вся Европа уже давно знает Бердыева и теперь точно выучит название "Ростова"
03:29
Маруан Феллайни: "Ростов" - крепкая команда, но на "Олд Траффорд" будет абсолютно другой матч (1)
Маруан Феллайни: "Ростов" - крепкая команда, но на "Олд Траффорд" будет абсолютно другой матч (1)
В Барселоне было зафиксировано землетрясение после 6-го гола в ворота "ПСЖ"
В Барселоне было зафиксировано землетрясение после гола Серхио Роберто в ворота "ПСЖ" на 95-й минуте, который позволил каталонцам пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, сообщает Marca.
Неподалеку от стадиона "Камп Ноу" находится институт геологии имени Жауме Алмера, где установлены сейсмографы, которые во время игры зафиксировали колебания земной поверхности.
Сотрудник института Жорди Диаз прокомментировал показатели сейсмографа, отметив, что во время 2-го и 3-го голов "Барсы" отклонения от нормы были внушительнее, чем обычно, а во время 6-го гола было зафиксировано землетрясение силой в 1 магнитуду по шкале Рихтера.
"В конце игры все поменялось. Во время 6-го гола было зафиксировано самое серьезное землетрясение, которое когда-либо фиксировалось нашим институтом", – сказал Диаз.
Неподалеку от стадиона "Камп Ноу" находится институт геологии имени Жауме Алмера, где установлены сейсмографы, которые во время игры зафиксировали колебания земной поверхности.
Сотрудник института Жорди Диаз прокомментировал показатели сейсмографа, отметив, что во время 2-го и 3-го голов "Барсы" отклонения от нормы были внушительнее, чем обычно, а во время 6-го гола было зафиксировано землетрясение силой в 1 магнитуду по шкале Рихтера.
"В конце игры все поменялось. Во время 6-го гола было зафиксировано самое серьезное землетрясение, которое когда-либо фиксировалось нашим институтом", – сказал Диаз.
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