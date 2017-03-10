Войти Зарегистрироваться

Опрос:

"Арсенал" - "Урал": стартовые составы

Стали известны стартовые составы тульского "Арсенала" и "Урала" на матч 19-го тура российской Премьер-Лиги.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов, Сунзу, Бурмистров, Горбатенко, Думбия, Боурчану, Александров, Расич.

"Урал": Заболотный, Данцев, Балажиц, Фидлер, Димитров, Новиков, Емельянов, Ильин, Кулаков, Бикфалви, Лунгу.
Теги: Арсенал Тула Урал
Сегодня, 18:28
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.