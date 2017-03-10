Тульский богатырь

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Екатеринбургский "Урал" в очередной раз не сумел победить в гостевом матче, на этот раз уступив "Арсеналу". О дубле Федерико Расича и удалении Балажица - в обзоре Rusfootball.info
Голы: Расич, 19 (пен), 62.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов, Сунзу, Бурмистров, Горбатенко, Думбия (Власов, 80), Боурчану, Александров, Расич (Шевченко, 74).
"Урал": Заболотный, Данцев, Балажиц, Фидлер, Димитров, Новиков, Емельянов, Ильин (Манучарян, 60), Кулаков, Бикфалви, Лунгу.
Предупреждения: Думбия, 3, Расич, 49, Фидлер, 52, Балажиц, 61, Бурмистров, 76.
Удаление: Балажиц, 65.
Существенно обновленный в это трансферное окно "Арсенал" не смог разобраться с "Оренбургом" на выезде и довольно неожиданно был разгромлен командой Едвокимова 0:3. Такое поражение, стоит сказать, было не совсем по игре. "Пушкари" больше владели мячом и чаще создавали моменты у ворот соперника, но оказались недостаточно расторопными и удачливыми - и вот такой результат.
"Урал" же наоборот, начал этот год мощно. Устроил триллер с "Краснодаром" в кубке и одолел "Амкар" в борьбе на очень непростом газоне. Впрочем, засчитывать екатеринбуржцев в явные фавориты точно не стоило - до этого матча "шмели" побеждали на выезде всего лишь один раз.
Гости сразу же продемонстрировали свой атакующий настрой. "Уральцы" стремились вперёд, не задерживаясь в центре поля, старались мешать противнику созидать ещё на их половине. Часто использовали левый фланг, и в таких случаях о себе напоминал лучший игрок последних матчей "Урала" Эрик Бикфалви.
Но туляки не собирались терпеть это и мириться со ролью второго номера. Противодействуя такими же методами, "Арсенал" довольно быстро сбил преимущество "шмелей" и начал давить сам. Широко, активно используя крайних защитников, хозяева все основательнее концентрировались перед штрафной "Урала", но выйти на ударную позицию было очень тяжело, - подопечные Александра Тарханова оборонялись плотно, страхуя друг друга и вставая перед мячом несокрушимой стеной.
Хозяева не сбавляли оборотов и заставили ошибиться соперника уже к двадцатой минуте, - Данцев завалил Расича в штрафной площади. Пенальти был реализован самим же пострадавшим. Удар получился не самым страшным, но Заболотный как-то неловко плюхнулся в сторону и не сумел уберечь свою команду от быстрого гола.
После взятия ворот игра почти сразу же успокоилась. Тула перестала рваться в атаку, начав спокойно контролировать игру, а "Урал" безуспешно старался обострить. Мяч все больше времени проводил где-то вблизи центрального круга, - гости долго искали возможности для продолжения своих наступлений.
И "шмели" практически ничего не создали. Даже на самые обыденные подходы к воротам Габулова был абсолютный дефицит. "Арсенал" же, действующий впереди куда меньшими силами, в основном, контратакуя, выглядел в разы интереснее. Уже перед самым перерывом туляки исполнили угловой, после которого снаряд угодил в штангу - ещё один момент в копилку этой встречи со стороны хозяев поля.
Во втором тайме "Урал" своих попыток не оставил, но всё так же тяжело цеплялся за снаряд впереди. "Арсенал" отвечал бойко, смело и гораздо продуктивнее. Разбазарив пару моментов, туляки удвоили счёт, воспользовавшись одним из стандартов, которых, благодаря стараниям хозяев, случалось более чем достаточно. Через считанные минуты после второго мяча "Урал" остался в меньшинстве. Балажиц получил совершенно необязательный "горчичник" в центре поля, а он оказался вторым.
Игра была решена уже в середине второго тайма. "Урал" не имел никаких возможностей спастись, демонстрируя такую игру. Даже зная о недавней о битве "шмелей" с "Краснодаром", было очень сложно поверить в возможность камбэка. "Арсенал" мог забивать ещё и даже не один, но в последний момент сдавали нервы. В общем и целом, Тула отлично подготовилась к этой игре и полностью превзошла соперника за исключением только лишь первых минут.
Благодаря этой победе, "Арсенал" набрал 15 очков и догнал (пока эти команды не сыграли в этом туре) "Оренбург" и "Крылья Советов". Борьба за выживание стала ещё плотнее, что нам, зрителям, конечно только на руку.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Чемпионат России
19 тур
"Арсенал" - "Урал" 2:0
19 тур
"Арсенал" - "Урал" 2:0
Голы: Расич, 19 (пен), 62.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов, Сунзу, Бурмистров, Горбатенко, Думбия (Власов, 80), Боурчану, Александров, Расич (Шевченко, 74).
"Урал": Заболотный, Данцев, Балажиц, Фидлер, Димитров, Новиков, Емельянов, Ильин (Манучарян, 60), Кулаков, Бикфалви, Лунгу.
Предупреждения: Думбия, 3, Расич, 49, Фидлер, 52, Балажиц, 61, Бурмистров, 76.
Удаление: Балажиц, 65.
Существенно обновленный в это трансферное окно "Арсенал" не смог разобраться с "Оренбургом" на выезде и довольно неожиданно был разгромлен командой Едвокимова 0:3. Такое поражение, стоит сказать, было не совсем по игре. "Пушкари" больше владели мячом и чаще создавали моменты у ворот соперника, но оказались недостаточно расторопными и удачливыми - и вот такой результат.
"Урал" же наоборот, начал этот год мощно. Устроил триллер с "Краснодаром" в кубке и одолел "Амкар" в борьбе на очень непростом газоне. Впрочем, засчитывать екатеринбуржцев в явные фавориты точно не стоило - до этого матча "шмели" побеждали на выезде всего лишь один раз.
Гости сразу же продемонстрировали свой атакующий настрой. "Уральцы" стремились вперёд, не задерживаясь в центре поля, старались мешать противнику созидать ещё на их половине. Часто использовали левый фланг, и в таких случаях о себе напоминал лучший игрок последних матчей "Урала" Эрик Бикфалви.
Но туляки не собирались терпеть это и мириться со ролью второго номера. Противодействуя такими же методами, "Арсенал" довольно быстро сбил преимущество "шмелей" и начал давить сам. Широко, активно используя крайних защитников, хозяева все основательнее концентрировались перед штрафной "Урала", но выйти на ударную позицию было очень тяжело, - подопечные Александра Тарханова оборонялись плотно, страхуя друг друга и вставая перед мячом несокрушимой стеной.
Хозяева не сбавляли оборотов и заставили ошибиться соперника уже к двадцатой минуте, - Данцев завалил Расича в штрафной площади. Пенальти был реализован самим же пострадавшим. Удар получился не самым страшным, но Заболотный как-то неловко плюхнулся в сторону и не сумел уберечь свою команду от быстрого гола.
После взятия ворот игра почти сразу же успокоилась. Тула перестала рваться в атаку, начав спокойно контролировать игру, а "Урал" безуспешно старался обострить. Мяч все больше времени проводил где-то вблизи центрального круга, - гости долго искали возможности для продолжения своих наступлений.
И "шмели" практически ничего не создали. Даже на самые обыденные подходы к воротам Габулова был абсолютный дефицит. "Арсенал" же, действующий впереди куда меньшими силами, в основном, контратакуя, выглядел в разы интереснее. Уже перед самым перерывом туляки исполнили угловой, после которого снаряд угодил в штангу - ещё один момент в копилку этой встречи со стороны хозяев поля.
Во втором тайме "Урал" своих попыток не оставил, но всё так же тяжело цеплялся за снаряд впереди. "Арсенал" отвечал бойко, смело и гораздо продуктивнее. Разбазарив пару моментов, туляки удвоили счёт, воспользовавшись одним из стандартов, которых, благодаря стараниям хозяев, случалось более чем достаточно. Через считанные минуты после второго мяча "Урал" остался в меньшинстве. Балажиц получил совершенно необязательный "горчичник" в центре поля, а он оказался вторым.
Игра была решена уже в середине второго тайма. "Урал" не имел никаких возможностей спастись, демонстрируя такую игру. Даже зная о недавней о битве "шмелей" с "Краснодаром", было очень сложно поверить в возможность камбэка. "Арсенал" мог забивать ещё и даже не один, но в последний момент сдавали нервы. В общем и целом, Тула отлично подготовилась к этой игре и полностью превзошла соперника за исключением только лишь первых минут.
Благодаря этой победе, "Арсенал" набрал 15 очков и догнал (пока эти команды не сыграли в этом туре) "Оренбург" и "Крылья Советов". Борьба за выживание стала ещё плотнее, что нам, зрителям, конечно только на руку.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
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