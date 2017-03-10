Тульский богатырь

Чемпионат России



19 тур



"Арсенал" - "Урал" 2:0

Екатеринбургский "Урал" в очередной раз не сумел победить в гостевом матче, на этот раз уступив "Арсеналу". О дубле Федерико Расича и удалении Балажица - в обзореРасич, 19 (пен), 62.Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов, Сунзу, Бурмистров, Горбатенко, Думбия (Власов, 80), Боурчану, Александров, Расич (Шевченко, 74).Заболотный, Данцев, Балажиц, Фидлер, Димитров, Новиков, Емельянов, Ильин (Манучарян, 60), Кулаков, Бикфалви, Лунгу.Думбия, 3, Расич, 49, Фидлер, 52, Балажиц, 61, Бурмистров, 76.Балажиц, 65.Существенно обновленный в это трансферное окно "Арсенал" не смог разобраться с "Оренбургом" на выезде и довольно неожиданно был разгромлен командой Едвокимова 0:3. Такое поражение, стоит сказать, было не совсем по игре. "Пушкари" больше владели мячом и чаще создавали моменты у ворот соперника, но оказались недостаточно расторопными и удачливыми - и вот такой результат."Урал" же наоборот, начал этот год мощно. Устроил триллер с "Краснодаром" в кубке и одолел "Амкар" в борьбе на очень непростом газоне. Впрочем, засчитывать екатеринбуржцев в явные фавориты точно не стоило - до этого матча "шмели" побеждали на выезде всего лишь один раз.Гости сразу же продемонстрировали свой атакующий настрой. "Уральцы" стремились вперёд, не задерживаясь в центре поля, старались мешать противнику созидать ещё на их половине. Часто использовали левый фланг, и в таких случаях о себе напоминал лучший игрок последних матчей "Урала" Эрик Бикфалви.Но туляки не собирались терпеть это и мириться со ролью второго номера. Противодействуя такими же методами, "Арсенал" довольно быстро сбил преимущество "шмелей" и начал давить сам. Широко, активно используя крайних защитников, хозяева все основательнее концентрировались перед штрафной "Урала", но выйти на ударную позицию было очень тяжело, - подопечные Александра Тарханова оборонялись плотно, страхуя друг друга и вставая перед мячом несокрушимой стеной.Хозяева не сбавляли оборотов и заставили ошибиться соперника уже к двадцатой минуте, - Данцев завалил Расича в штрафной площади. Пенальти был реализован самим же пострадавшим. Удар получился не самым страшным, но Заболотный как-то неловко плюхнулся в сторону и не сумел уберечь свою команду от быстрого гола.После взятия ворот игра почти сразу же успокоилась. Тула перестала рваться в атаку, начав спокойно контролировать игру, а "Урал" безуспешно старался обострить. Мяч все больше времени проводил где-то вблизи центрального круга, - гости долго искали возможности для продолжения своих наступлений.И "шмели" практически ничего не создали. Даже на самые обыденные подходы к воротам Габулова был абсолютный дефицит. "Арсенал" же, действующий впереди куда меньшими силами, в основном, контратакуя, выглядел в разы интереснее. Уже перед самым перерывом туляки исполнили угловой, после которого снаряд угодил в штангу - ещё один момент в копилку этой встречи со стороны хозяев поля.Во втором тайме "Урал" своих попыток не оставил, но всё так же тяжело цеплялся за снаряд впереди. "Арсенал" отвечал бойко, смело и гораздо продуктивнее. Разбазарив пару моментов, туляки удвоили счёт, воспользовавшись одним из стандартов, которых, благодаря стараниям хозяев, случалось более чем достаточно. Через считанные минуты после второго мяча "Урал" остался в меньшинстве. Балажиц получил совершенно необязательный "горчичник" в центре поля, а он оказался вторым.Игра была решена уже в середине второго тайма. "Урал" не имел никаких возможностей спастись, демонстрируя такую игру. Даже зная о недавней о битве "шмелей" с "Краснодаром", было очень сложно поверить в возможность камбэка. "Арсенал" мог забивать ещё и даже не один, но в последний момент сдавали нервы. В общем и целом, Тула отлично подготовилась к этой игре и полностью превзошла соперника за исключением только лишь первых минут.Благодаря этой победе, "Арсенал" набрал 15 очков и догнал (пока эти команды не сыграли в этом туре) "Оренбург" и "Крылья Советов". Борьба за выживание стала ещё плотнее, что нам, зрителям, конечно только на руку.