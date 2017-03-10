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Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА (6)
Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА (6)
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Бывший футболист "Лестера" вошел в список самых разыскиваемых преступников
Бывший футболист "Лестера", "Вест Хэма" и других английских клубов Шон Ньютон стал одним из самых разыскиваемых преступников, cjj,oftn The Croydon Advertiser.
41-летний Ньютон разыскивается полицией по обвинению в краже со взломом, которое было предъявлено ему еще в мае прошлого года. Бывший футболист не явился на заседание суда, которое было назначено на 13 октября.
41-летний Ньютон разыскивается полицией по обвинению в краже со взломом, которое было предъявлено ему еще в мае прошлого года. Бывший футболист не явился на заседание суда, которое было назначено на 13 октября.
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