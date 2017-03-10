Бывший футболист "Лестера" вошел в список самых разыскиваемых преступников

Бывший футболист "Лестера", "Вест Хэма" и других английских клубов Шон Ньютон стал одним из самых разыскиваемых преступников, cjj,oftn The Croydon Advertiser.



41-летний Ньютон разыскивается полицией по обвинению в краже со взломом, которое было предъявлено ему еще в мае прошлого года. Бывший футболист не явился на заседание суда, которое было назначено на 13 октября.