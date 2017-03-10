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Александр Тарханов: пенальти и стандарт решили исход встречи
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в эфире "Наш футбол" прокомментировал гостевое поражение от тульского "Арсенала" (0:2).
"Не могу сказать, что сильно по игре уступили даже вдесятером атаковали. Но пенальти и стандарт решили исход встречи в пользу "Арсенала". Сказалось что за 10 дней третью игру играем. Тот же Ильин ещё только чувствует Премьер-Лигу, ему чуть-чуть силёнок не хватило. Мастерства Павлюченко не хватило. По движению он, конечно, уступает Ильину, но в плане понимания и качества футболист высокого уровня", — сказал Тарханов.
"Не могу сказать, что сильно по игре уступили даже вдесятером атаковали. Но пенальти и стандарт решили исход встречи в пользу "Арсенала". Сказалось что за 10 дней третью игру играем. Тот же Ильин ещё только чувствует Премьер-Лигу, ему чуть-чуть силёнок не хватило. Мастерства Павлюченко не хватило. По движению он, конечно, уступает Ильину, но в плане понимания и качества футболист высокого уровня", — сказал Тарханов.
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