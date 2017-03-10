Сергей Кирьяков: будем биться и цепляться до последней игры

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал домашнюю победу над "Уралом" (2:0) в матче 19-го тура РФПЛ.



"Не сказал бы, что "Урал" был совсем плох. Команда атаковала, доставляла нам много неприятных ситуаций в непосредственной близости штрафной площади. Да, до стопроцентных моментов дело не доходило, наши защитники сыграли достаточно надёжно и дисциплинировано. Наверное, на игре "Урала" сказалось то, что они проводили третий матч за 10 дней. После 120 минут в Кубке и непростой игры с "Амкаром", сегодня было видно, что игроки недостаточно были свежи. Каждая игра у нас практически финальная. Мы боремся за выживание. Будем биться и цепляться до последней игры", - сказал Кирьяков.