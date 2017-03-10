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Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА (10)
Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА (10)
Артем Дзюба начал читать автобиографию Александра Кержакова (фото)
Нападающий "Зенита" Александр Кержаков подарил свою автобиографическую книгу одноклубнику Артему Дзюбе.
"Спасибо за книгу, Александр! Начал читать, думаю, будет очень интересно", – написал на своей странице в "Инстаграме" Дзюба.
"Спасибо за книгу, Александр! Начал читать, думаю, будет очень интересно", – написал на своей странице в "Инстаграме" Дзюба.
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