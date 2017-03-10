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Артем Дзюба начал читать автобиографию Александра Кержакова (фото)

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков подарил свою автобиографическую книгу одноклубнику Артему Дзюбе.

"Спасибо за книгу, Александр! Начал читать, думаю, будет очень интересно", – написал на своей странице в "Инстаграме" Дзюба.

Артем Дзюба начал читать автобиографию Александра Кержакова (фото)
Теги: Дзюба Зенит Кержаков
Сегодня, 22:07
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№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:19) #
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online

Интереснейшее чтиво. Просто не оторваться.
Регистрация: 3.03.2007
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