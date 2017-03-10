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Тульский богатырь (1)
Тульский богатырь (1)
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Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА (10)
Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА (10)
Радамель Фалькао будет готов к матчу с "Бордо"
Нападающий "Монако" Радамель Фалькао, пропустивший встречи с "Марселем" и "Нантом", будет заявлен на матч 29-го тура чемпионата Франции с "Бордо", если успешно пройдёт последний медосмотр, сообщает официальный сайт монегасков.
Форвард уже полностью восстановился после травмы.
Форвард уже полностью восстановился после травмы.
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