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Радамель Фалькао будет готов к матчу с "Бордо"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао, пропустивший встречи с "Марселем" и "Нантом", будет заявлен на матч 29-го тура чемпионата Франции с "Бордо", если успешно пройдёт последний медосмотр, сообщает официальный сайт монегасков.

Форвард уже полностью восстановился после травмы.
Теги: Фалькао Монако
Сегодня, 22:18
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