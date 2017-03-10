Радамель Фалькао будет готов к матчу с "Бордо"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао, пропустивший встречи с "Марселем" и "Нантом", будет заявлен на матч 29-го тура чемпионата Франции с "Бордо", если успешно пройдёт последний медосмотр, сообщает официальный сайт монегасков.



Форвард уже полностью восстановился после травмы.