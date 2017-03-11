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Бранислав Иванович: стараюсь сделать все, чтобы вновь выйти на поле

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович рассказал о том, как проходит его адаптация в команде.

– К "Зениту" уже привыкли?

– В этом плане все хорошо. Тренируюсь и стараюсь использовать любую минуту, чтобы адаптироваться как можно быстрее. Спасибо ребятам, они мне много и во всем помогают. Так что все скоро будет в полном порядке.

– К требованиям Луческу тоже привыкаете?

– У каждого тренера есть свои задания и вопросы к игрокам. Поэтому некоторое время для адаптации действительно нужно. Однако все нужно делать быстро.

– Пока вы сыграли за "Зенит" только один матч – с "Андерлехтом" в Бельгии. До какой степени это расстраивает?

– Ничего страшного в этом не вижу. Когда ты только-только приехал в новую команду, любому нужно время, чтобы привыкнуть к обстановке. Понятно, это происходит быстрее, если играешь. Стараюсь сделать все, чтобы вновь вернуться на поле в официальных матчах.

– Вы оказались на скамейке после первого матча с бельгийцами. В той встрече не хватило сыгранности с партнерами?

– Тогда чувствовалось, что это первая официальная игра "Зенита" после сборов. И мы не очень здорово выглядели именно как команда. После этого пошло лучше. Мне кажется, сейчас готовы выступать уже на другом, гораздо более добротном уровне. И способны победить в Перми "Амкар".

– Как вам кажется, отчего в первую очередь зависит ваше возвращение на поле?

– Я жду своего шанса. Но самым главным в этой ситуации является даже не сам факт ожидания. Гораздо важнее для меня правильно ответить своей игрой на то, когда этот шанс выпадет. Необходимо быть к этому готовым и действовать на уровне. Надеюсь, так оно вскоре и произойдет. А ждать мне не впервой. Когда-то в Англии мне тоже потребовалось время на адаптацию. Чем-то та и нынешняя ситуации схожи.

СЭ
Теги: Иванович Зенит
Сегодня, 00:59
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№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 01:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
laughing Долбослав Иваныч. И рад бы выйти. да как дверь открыть - не понимает. У дзюпы наконец появился конкурент-мыслитель.
Иваныч придет. пару банок привезет


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
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