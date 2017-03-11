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"Ювентус" дома вырвал победу над "Миланом"

В матче 28-го тура чемпионата Италии "Ювентус" дома переиграл "Милан".

Чемпионат Италии. 28-й тур

"Ювентус" - "Милан" - 2:1

Голы: Бенатиа 30 (1:0). Бакка 43 (1:1). Дибала 90 (2:1 - пен.).

"Ювентус": Буффон, Алвес, Бонуччи, Бардзальи (Лихтштайнер, 46), Бенатиа (Ругани, 77), Пьянич, Хедира, Асамоа, Дибала, Игуаин, Пьяца (Кин, 89)

"Милан": Доннарумма, Палетта, Романьоли, Де Шильо, Сапата, Бертолаччи, Деулофеу, Соса, Пашалич (Поли, 71), Окампос (Ванджони, 90), Бакка (Куцка, 55)

Предупреждения: Бенатиа, 36; Пьянич, 76; Хедира, 87 - Пашалич, 23; Деулофеу, 39; Окампос, 57; Романьоли, 61; Соса, 88

Удаления: Соса, 90.
Теги: Ювентус Милан
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