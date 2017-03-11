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УЕФА выделил 1 млн евро на развитие футбола в Крыму

УЕФА выделил €1 млн на развитие футбола в Крыму, об этом сообщается на официальном сайте Крымского футбольного союза.

"10 марта 2017 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошло рабочее совещание с участием члена исполкома УЕФА Франтишека Лауринеца, директора департамента национальных ассоциаций УЕФА Зорана Лаковича, президента Крымского футбольного союза Юрия Ветохи, управляющего делами КФС Ольги Безугловец, а также представителей финансового и юридического департаментов УЕФА. В ходе двусторонней встречи были обсуждены наиболее актуальные вопросы, связанные с развитием футбола в Крыму, а также выработаны пути их решения.

Чиновники УЕФА высоко оценили работу Крымского футбольного союза (КФС) по развитию футбола на полуострове и выразили готовность в дальнейшем максимально оказывать всестороннюю поддержку футболу в Крыму.

Так, УЕФА выделил €1 млн на развитие крымского футбола, а представители Союза европейских футбольных ассоциаций заявили о готовности сотрудничать с Крымским футбольным союзом по различным проектам. В частности, речь шла о программе УЕФА "Хет-трик", направленной на строительство мини-футбольных площадок с искусственным покрытием.

Франтишек Лауринец и Зоран Лакович объявили о готовности УЕФА совместно с КФС осуществлять обучение, повышение квалификации и лицензирование крымских футбольных тренеров и арбитров.

Участники встречи не обошли стороной и вопрос, связанный с трансферными сертификатами крымских футболистов. Представители УЕФА и КФС договорились вести совместную работу по решению этой проблемы", - говорится в сообщении на сайте КФС.
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