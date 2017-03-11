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Болельщик "Манчестер Юнайтед": в Ростове к нам было внимание, как будто мы рок-звезды
Один из болельщиков "Манчестер Юнайтед" Мэтт Патлэнд рассказал, что в Ростове-на-Дону им оказали повышенное внимание. Напомним, манкунианцы накануне сыграли матч Лиги Европы с "Ростовом" (1:1).
После того, как узнали, что играть с "Ростовом", то отчасти беспокоились за нашу безопасность. Добирались довольно долго, но в городе ощутили атмосферу ожидания приезда великого клуба. Ото всюду слышалось "Манчестер", и куда бы мы ни зашли - в бар или ресторан, - нас нас встречали словом "велком".
Перед самой игрой группа болельщиков "Ростова" подарила нам пледы. Они тепло поприветствовали нас. В перерыве фанаты "Ростова" подошли к ограждениям между нашими секторами, но от них не было никакой враждебности.
Вообще, к нам было внимание, как будто мы рок-звезды: с нами фотографировались, жали руки. Ничего подобного нигде не видел! Это был один из самых приятных европейских выездов", - приводит слова Патлэнда пресс-служба "Манчестер Юнайтед".
После того, как узнали, что играть с "Ростовом", то отчасти беспокоились за нашу безопасность. Добирались довольно долго, но в городе ощутили атмосферу ожидания приезда великого клуба. Ото всюду слышалось "Манчестер", и куда бы мы ни зашли - в бар или ресторан, - нас нас встречали словом "велком".
Перед самой игрой группа болельщиков "Ростова" подарила нам пледы. Они тепло поприветствовали нас. В перерыве фанаты "Ростова" подошли к ограждениям между нашими секторами, но от них не было никакой враждебности.
Вообще, к нам было внимание, как будто мы рок-звезды: с нами фотографировались, жали руки. Ничего подобного нигде не видел! Это был один из самых приятных европейских выездов", - приводит слова Патлэнда пресс-служба "Манчестер Юнайтед".
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