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Болельщик "Манчестер Юнайтед": в Ростове к нам было внимание, как будто мы рок-звезды

Один из болельщиков "Манчестер Юнайтед" Мэтт Патлэнд рассказал, что в Ростове-на-Дону им оказали повышенное внимание. Напомним, манкунианцы накануне сыграли матч Лиги Европы с "Ростовом" (1:1).

После того, как узнали, что играть с "Ростовом", то отчасти беспокоились за нашу безопасность. Добирались довольно долго, но в городе ощутили атмосферу ожидания приезда великого клуба. Ото всюду слышалось "Манчестер", и куда бы мы ни зашли - в бар или ресторан, - нас нас встречали словом "велком".

Перед самой игрой группа болельщиков "Ростова" подарила нам пледы. Они тепло поприветствовали нас. В перерыве фанаты "Ростова" подошли к ограждениям между нашими секторами, но от них не было никакой враждебности.

Вообще, к нам было внимание, как будто мы рок-звезды: с нами фотографировались, жали руки. Ничего подобного нигде не видел! Это был один из самых приятных европейских выездов", - приводит слова Патлэнда пресс-служба "Манчестер Юнайтед".
Теги: Манчестер Юнайтед Ростов
Сегодня, 01:34
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№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 01:54) #
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online

Провожать будут после ответного матча. Тут сложно сказать, про велком, наверное.Но Ростов сделал главное, в России просто не будет никому.


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Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: Sandro-2003 Чебоксары (Сегодня, 01:52) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
ростовчане молодцы!
Регистрация: 31.08.2011
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 01:37) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
обкакались авторы фильма про суоровых Русских


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
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