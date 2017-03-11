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Гаджи Гаджиев: я со своей стороны готов продлить контракт с "Амкаром"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев заявил, что готов продлить контракт с пермским клубом. Текущее соглашение 71-летнего специалиста истекает летом 2017 года.

"Вопрос о контракте надо адресовать клубу. Я со своей стороны готов его продлевать. У нас есть команда, есть взаимопонимание с руководством, и я вижу, что у этой команды есть перспектива для дальнейшего развития. Все это на весах в пользу того, чтобы остаться. Дальше все зависит от руководителей: как они посчитают нужным, так и будет.

Я хочу достигнуть более высокого результата, тем более что в сложившемся коллективе проще достигать такого результата", - цитирует Гаджиева "Чемпионат".
Теги: Гаджиев Амкар
Сегодня, 01:58
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