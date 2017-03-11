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Павел Комолов: "Амкар" очень хочет выиграть у "Зенита"

Полузащитник "Амкара" Павел Комолов высказался относительно предстоящего матча 19-го тура РФПЛ с "Зенитом".

"С "Зенитом" надо сыграть предельно строго, бережнее отнестись к своим моментам. Наш главный тренер убеждает нас, что мы можем успешно бороться с любой командой. Мы очень хотим выиграть у "Зенита", тем более дома перед своими болельщиками.

Конечно, мы не будем стараться играть первым номером и забрать мяч под контроль, но над организацией контратак очень серьезно потрудимся.

В первом круге "Зенит" сыграл очень сильно, плюс мы стушевались, сыграли недостаточно смело. Вроде первые 15 минут держались хорошо, но затем всё рухнуло. Мы пересмотрим эту игру, проанализируем последние матчи "Зенита" и сделаем выводы", - цитирует Комолова Bobsoccer.
Теги: Амкар Зенит
Сегодня, 08:32
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№1 Написал: nami-sv (Сегодня, 10:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Буду не против и ничьей.
Регистрация: 9.08.2015
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