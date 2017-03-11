Джон Терри может решиться на переход в другой клуб АПЛ

Защитник "Челси" Джон Терри летом рассмотрит предложения от других клубов премьер-лиги, передает The Times.



Зимой 36-летний футболист отклонил предложения "Сток Сити", "Вест Бромвича" и "Борнмута", ради того, чтобы выиграть с "Челси" свой пятый чемпионский титул.



Сообщается, что Терри понимает, что текущий сезон для него последний в клубе, однако завершать карьеру он не намерен. Летом футболист сможет на правах свободного агента перейти в другой клуб АПЛ.



Ранее игрок, проведший всю карьеру в "Челси", заявлял, что не будет выступать за другой английский клуб.