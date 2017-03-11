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Антон Заболотный: пообещал себе, что обязательно вернусь в ЦСКА
Нападающий "Тосно" Антон Заболотный рассказал, что ставит целью вернуться в ЦСКА.
– Играя в "Факеле", вы отмечали, что Гинер предпочитает иностранных нападающих. Сейчас чувствуете, что у российских игроков, воспитанников ЦСКА больше шансов попасть в команду?
– Да, видно, что теперь доверяют русским нападающим, и очень приятно на это смотреть. Рад, что пошла тенденция смотреть на своих молодых и перспективных игроков. У них большие шансы играть в премьер-лиге.
– Вам не жалко, что такого акцента не было в ваше время пребывания в клубе?
– Я не жалею ни о чем. Считаю, что почерпнул многое для себя, когда был рядом с такими великими нападающими, как Вагнер Лав, Жо. Находясь с ними, тоже прибавляешь. Жалко, что было мало игровой практики, зато она есть сейчас, и я знаю в каком направлении двигаться вперед.
– При Слуцком были шансы пробиться в основу ЦСКА?
– Леонид Викторович давал шансы. Где-то я их упускал, где-то он мог меня больше подпускать. Но работать с таким тренером – одно из приятнейших событий в жизни. Он очень классный специалист.
– Когда уходили из ЦСКА, давали себе обещание, что еще вернетесь в этот клуб?
– Гендиректору клуба Роману Бабаеву не обещал, но себе говорил, что еще посмотрим, кто и где окажется, и я обязательно вернусь. У меня еще много времени, чтобы это реализовать", - цитирует Заболотного "Советский спорт".
– Играя в "Факеле", вы отмечали, что Гинер предпочитает иностранных нападающих. Сейчас чувствуете, что у российских игроков, воспитанников ЦСКА больше шансов попасть в команду?
– Да, видно, что теперь доверяют русским нападающим, и очень приятно на это смотреть. Рад, что пошла тенденция смотреть на своих молодых и перспективных игроков. У них большие шансы играть в премьер-лиге.
– Вам не жалко, что такого акцента не было в ваше время пребывания в клубе?
– Я не жалею ни о чем. Считаю, что почерпнул многое для себя, когда был рядом с такими великими нападающими, как Вагнер Лав, Жо. Находясь с ними, тоже прибавляешь. Жалко, что было мало игровой практики, зато она есть сейчас, и я знаю в каком направлении двигаться вперед.
– При Слуцком были шансы пробиться в основу ЦСКА?
– Леонид Викторович давал шансы. Где-то я их упускал, где-то он мог меня больше подпускать. Но работать с таким тренером – одно из приятнейших событий в жизни. Он очень классный специалист.
– Когда уходили из ЦСКА, давали себе обещание, что еще вернетесь в этот клуб?
– Гендиректору клуба Роману Бабаеву не обещал, но себе говорил, что еще посмотрим, кто и где окажется, и я обязательно вернусь. У меня еще много времени, чтобы это реализовать", - цитирует Заболотного "Советский спорт".
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