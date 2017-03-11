Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Антон Заболотный: пообещал себе, что обязательно вернусь в ЦСКА

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный рассказал, что ставит целью вернуться в ЦСКА.

– Играя в "Факеле", вы отмечали, что Гинер предпочитает иностранных нападающих. Сейчас чувствуете, что у российских игроков, воспитанников ЦСКА больше шансов попасть в команду?

– Да, видно, что теперь доверяют русским нападающим, и очень приятно на это смотреть. Рад, что пошла тенденция смотреть на своих молодых и перспективных игроков. У них большие шансы играть в премьер-лиге.

– Вам не жалко, что такого акцента не было в ваше время пребывания в клубе?

– Я не жалею ни о чем. Считаю, что почерпнул многое для себя, когда был рядом с такими великими нападающими, как Вагнер Лав, Жо. Находясь с ними, тоже прибавляешь. Жалко, что было мало игровой практики, зато она есть сейчас, и я знаю в каком направлении двигаться вперед.

– При Слуцком были шансы пробиться в основу ЦСКА?

– Леонид Викторович давал шансы. Где-то я их упускал, где-то он мог меня больше подпускать. Но работать с таким тренером – одно из приятнейших событий в жизни. Он очень классный специалист.

– Когда уходили из ЦСКА, давали себе обещание, что еще вернетесь в этот клуб?

– Гендиректору клуба Роману Бабаеву не обещал, но себе говорил, что еще посмотрим, кто и где окажется, и я обязательно вернусь. У меня еще много времени, чтобы это реализовать", - цитирует Заболотного "Советский спорт".
Теги: Заболотный ЦСКА
Сегодня, 09:25
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:13) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
радует что настрой верный, и ни слова о контрактах и в таком духе
что ж, даже если и не в ЦСКА, то надеюсь станет хорошим напом с желанием играть, а не зарабатывать


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.