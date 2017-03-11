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Виталий Мутко: не дело, когда в клубах ПФЛ весь бюджет уходит на зарплату опытных игроков

Президент РФС Виталий Мутко подтвердил информацию о том, что с нового сезона в заявках клубов ПФЛ должно быть не менее 15 собственных воспитанников, при этом на поле должны будут находиться три игрока, родившихся не раньше 1 января 1996 года.

В настоящее время, согласно регламенту, в заявке команды ПФЛ должно быть восемь местных футболистов с обязательным нахождением на поле одного игрока не старше 19 лет.

"Мы действительно готовим изменения в стратегии развития профессионального футбола. Эти изменения будут направлены на защиту наших молодых игроков. Необходимо дать им шанс закрепляться в основном составе команды своего города.

Я понял, что такие решения могут идти только сверху. Иначе клубы ПФЛ формируются в основном за счет приглашенных игроков. Именно на зарплаты опытных футболистов и распределяется весь бюджет команды. Зачастую это спортсмены, которым давно за 30 и они каждый год меняют одну команду на другую.

А молодые игроки, воспитанники местных СДЮШОР, либо сидят в глубоком запасе, либо получают минимальное количество игрового времени. Поэтому свежей крови у нас практически нет, ребята теряют всякую надежду играть на профессиональном уровне и бросают футбол. За последние годы в РФПЛ из ПФЛ не пробилось даже десяти игроков.

Если лучшие воспитанники СДЮШОР будут постоянно играть в ПФЛ, уровень лиги не снизится. Нам же это даст возможность не терять из виду талантливых ребят из регионов.

Я разговаривал с тренерами юношеских сборных, даже они порой испытывают проблемы с формированием состава команды: сборные формируются в основном из представителей молодежных составов элитных клубов РФПЛ. Это не совсем то, что нужно. Поэтому перемены назрели", - цитируют Мутко Известия.
Теги: Мутко
Сегодня, 09:59
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№6 Написал: СМЭУ СССР (Сегодня, 11:18) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Lord
. А в другую Страну где уровень послабее уехать религия не позволяет? .


Втемяшелось же тебе такое в бошку. Причем здесь религия? Во всех клубах давно мусульмане , иудеи , христиане , буддисты давно уживаются.
Регистрация: 31.07.2015
№5 Написал: Lord Москва-Тверь (Сегодня, 10:47) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ну давайте за ними жопы подтирать, пробиться они не могут. А в другую Страну где уровень послабее уехать религия не позволяет? Почему им должны места давать в ПФЛ если они не тянут на этот уровень? Мало того что закормили "опытных" игроков своим лимитом, сейчас еще молодежь с раннего возраста научим тому что ему штанишки все подтирать будут. Дибил ты му.Д.ако. Опять все искусственно поднять хочет, только будет все через жопу, как у него все получается. Теперь молодой игрок толком ничего не показав будет стоить как игроки в другом чемпионате которые по 5-7 лет играют на высоком уровне....
Регистрация: 11.07.2006
№4 Написал: Nik1975 (Сегодня, 10:24) #
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Цитата: nami-sv
Кстати газпром и бывший президент бомжей как раз и разогнали финансовую войну зарплатных ведомостей.

Именно газпром и задрал зп посредственным футболистам
Регистрация: 8.03.2017
№3 Написал: nami-sv (Сегодня, 10:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кстати газпром и бывший президент бомжей как раз и разогнали финансовую войну зарплатных ведомостей.
Регистрация: 9.08.2015
№2 Написал: Nik1975 (Сегодня, 10:22) #
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Цитата: Rasimm
вводи лимит на зп!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!! тоже только сверху возможно!!!!!!!!!!!!!ВВОДИ!!!
!!!!!!!!

Не введут,тогда в газпром никто играть не поедет. Сто пудов не введут
Регистрация: 8.03.2017
№1 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 10:10) #
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Болеет за:
«Динамо» М
вводи лимит на зп!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!! тоже только сверху возможно!!!!!!!!!!!!!ВВОДИ!!!
!!!!!!!!
Регистрация: 13.04.2016
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