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Гендиректор "Арсенала": матч с "Уралом" был честным, а поднявшийся шум неприятен

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов высказался относительно разговоров о характере матча прошедшего матча премьер-лиги с "Уралом" (2:0).

- Соцсети восхищены красотой поединка. Разделяете настроения?

– Я увидел красивую игру "Арсенала", приобретения, которые сделали в межсезонье, оправдали себя. Команда действительно билась. А проблемы вратаря соперников (Николая Заболотного) – только его. Если кто-то решил, что вратарь не должен ошибаться, то не могу с этим согласиться.

Поднявшийся шум неприятен, мы провели честный матч. Неприятно удивлен, что идут вопросы от болельщиков "Арсенала". Призываю смотреть на нашу игру, мы вполне могли забить четыре-пять мячей, – цитирует Балашова "СЭ".
Теги: Арсенал Тула Урал
Сегодня, 10:28
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№3 Написал: american boy (Сегодня, 11:22) #
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online

valerman40, опять ты, кстати за слова о коэффициентах не ответил в другой ветке, балабол... Мёртвое нападение, потому что игроков за бесплатно набираем,ибо бюджет нулевой, чем же за дог платить? Пряниками?
Регистрация: 15.09.2016
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:13) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Не может команда с абсолютно мертвым нападением. Честно побеждать.
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: XERX - (Сегодня, 11:00) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
смотрел повторы голов,тоже показалось, что не хотел или болит что то у парня!!!и дело не в создаваемых моментов арсенала,а то что вратарь прыгал в сторону мяча,но как то не допрыгивал,как то ручёнки не вытягивал!!!ИМХО!!!
Регистрация: 23.05.2009
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