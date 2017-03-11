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Виталий Мутко: у Березуцкого проблемы со здоровьем, не нужно накручивать на эту тему

Президент РФС Виталий Мутко высказал мнение по поводу решения защитника ЦСКА Василия Березуцкого прекратить выступления за сборную России.

"Василий все доходчиво объяснил – нужна пауза, так как есть проблемы со здоровьем. Не нужно ничего накручивать на эту тему. Он столько отдал сборной, чтобы дай бог кто-то другой сделал столько для национальной команды. Так сложились обстоятельства.

Мы очень признательны и благодарны Василию за тот вклад, что он сделал. Желаем ему самого главного – здоровья", – цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко Березуцкий В. Сборная России
Сегодня, 11:23
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